بيع 139 جواداً في مزاد «الخيول تحت التدريب» بـ«ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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نظمت هيئة الإمارات لسباق الخيل، أول من أمس، مزاد نهاية الموسم المخصص للخيول تحت التدريب، الذي أقيم في منطقة سرج الخيول، بمضمار «ميدان» العالمي، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعدد من أبرز الملاك والمدربين في الدولة وخارجها.

ويهدف المزاد إلى ضخ دماء جديدة للإسطبلات، استعداداً للموسم المقبل، ومنح الملاك الجدد فرصة لاقتناء خيول جديدة، ومن سلالات معروفة ملائمة للساحة المحلية، وبتصنيفات متنوعة تناسب الجميع.

وشهد المزاد بيع 139 جواداً، تنتمي لمجموعة من أرفع السلالات في عالم السباقات بخيول تنحدر من نسل الفحول «انتو ميسشيف»، «دباوي»، «دارك انجل»، «سيوني»، «وار فرنت»، «انفينسيبل سبريت»، «كينغمان»، «محرر» وغيرها.

جهود متواصلة

وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل أن المزاد كان ناجحاً بكافة المقاييس، وخاصة المشاركة الكثيفة من الملاك والمدربين. وأضاف أنهم في هيئة الإمارات لسباق الخيل حريصون كل الحرص على دعم أهل الخيل من ملاك ومدربين، إذ يأتي هذا المزاد ضمن جهودنا المتواصلة، لاستقطاب أبرز الملاك والمدربين لاقتناء أفضل الخيول، والتي ستشكل رافداً جديداً للسباقات في الدولة.

وعبر المهندس محمد سعيد الشحي عن سعادته بالحضور الكبير من أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين حرصوا على اقتناء أفضل الخيول من المزاد، مضيفاً: إن المشاركة الواسعة والقوية في المزاد ما هو إلا دليل على نجاحنا في جذب الجميع في الدولة وخارجها، خاصة أن الخيول التي تم عرضها في المزاد قوية، وتنتمي لسلالات متميزة.

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي في الختام بخالص الشكر لفريق العمل، الذي أدار المزاد بكل احترافية، كما شكر كافة الملاك والمدربين، الذين حرصوا على المشاركة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

مبلغ قياسي

وبلغ إجمالي ريع المزاد 4 ملايين و893 ألف درهم، وجاء المهر «مميز» ابن الفحل «مجد العرب» على قمة المبيعات بقيمة 260 ألف درهم، يليه المهر «بوتول روكت مان» ابن الفحل «انتو ميسشيف»، الذي بيع بمبلغ 220 ألف درهم.

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