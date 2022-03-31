كأس المدربين مسك ختام موسم «القدرة» بدبي

المصدر: دبي- علي الظاهري

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يسدل الستار، اليوم، على موسم سباقات القدرة والتحمل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، عبر كأس المدربين لمسافة 119 كلم، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة قوية من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ونظم نادي دبي للفروسية نحو 28 سباقاً في مدينة دبي الدولية للقدرة، من بينها السباقات التأهيلية.

وتحمل لقب النسخة الماضية «إسطبلات العاصفة 3» عن طريق الفارس سهيل علي الغيلاني على صهوة «شامخ»، والذي أنهى السباق بزمن وقدره 4:18:44 ساعات.

وجاء وصيفاً الفارس سلطان محمد إبراهيم على صهوة «سايفربان اليم» لإسطبلات البراري، فيما حل في المركز الثالث الفارس زايد غانم محمد المري على صهوة «جونيور بولفوريلو» لإسطبلات «جميرا».

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