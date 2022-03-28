صيام يفوز بسيارة «الحضور المميز» في كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يتوقع السوداني أحمد صيام أن يكون على موعد مع مفاجأة سارة خلال حضوره النسخة 26 لكأس دبي العالمي، ولم يتصور فوزه بسيارة فخمة حتى بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه في منزله صباح يوم السباق قبل التوجه للمضمار، وتم خلاله استفساره والتأكد من حضوره دون إبلاغه بالخبر السعيد الذي ينتظره، وصل صيام منتصف النهار رفقة عائلته إلى مضمار ميدان لمتابعة الحدث العالمي، مترقباً في نفس الوقت اتصالاً هاتفياً آخر حسبما وعده المتصل صباحاً، لم تمر دقائق معدودة حتى رن هاتفه ليتم إبلاغه بالحضور إلى إحدى منصات ميدان ليفاجأ بإعلانه فائزاً بجائزة السيارة المخصصة لصاحب الحضور المميز والمقدمة من شركة الطاير للسيارات بالتعاون مع نادي دبي لسباق الخيل.

وعبّر صيام في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي» عن سعادته الكبيرة بالجائزة، وقدم الشكر للشركة الراعية ونادي دبي لسباق الخيل على اهتمامهم الكبير بالجمهور وتخصيص جائزة بهذا الحجم مع توزيع تذاكر مجانية في السحب على الجائزة، وأكد أنه ظل يداوم على حضور السباقات منذ حضوره للإمارات عام 1998، وحضر خلال هذه الفترة 22 نسخة من سباق كأس دبي العالمي، وظل يداوم على حضور كل سباقات الكرنفال التي سبقت كأس دبي العالمي هذا العام منذ منتصف يناير الماضي، مشيراً إلى أن سعادته بالجائزة لا تتوقف فقط على قيمتها المعتبرة، بل في مسماها الأدبي كجائزة مخصصة لأصحاب الحضور المميز.

وأشار إلى أن علاقته بالسباقات بكأس دبي العالمي تشمل كل عائلته، حيث يحضر للسباقات مع جميع أفراد عائلته «زوجتيه وأبنائه الثلاثة»، بالإضافة إلى أشقائه وأقاربه، مشيراً إلى أن سباقات الفروسية في الإمارات تعتبر بمثابة برنامج اجتماعي ترفيهي، لا سيما في ظل الترتيبات التي تقوم بها الجهات المنظمة. وأثنى على التنظيم المميز لكأس دبي العالمي في مختلف فعالياته، وقال: اللجنة المنظمة قامت بمجهودات كبيرة تجسدت في التسهيلات التي وجدها الجمهور وكل من جاء لمتابعة الحدث العالمي.

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