المهيري يحلق بالجائزة الكبرى لقفز الحواجز بالرياض

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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حلق الفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري من نادي الشارقة للفروسية والسباق بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى على صهوة جواده «كونيك ديرا دينوه»، وتوج بكأس اتحاد السعودية للفروسية الأمير عبدالله بن فهد آل سعود رئيس اتحاد الفروسية السعودي، كما حصد المركز الرابع في هذا الشوط الفارس الإماراتي موفي عويضة الكربي من نادي الشارقة للفروسية والسباق، في ختام بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز بمدينة الرياض السعودية والتي شهدت مشاركة أكثر من 200 جواد من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وأكد فرسان الإمارات حضوراً متميزاً في هذه البطولة ومنهم الشيخ علي جمال النعيمي بالمركز الخامس ومحمد غانم الهاجري ومبخوت الكربي بشوط الفئة الصغرى، ومعه محمد سلطان اليحيائي بالمركز الرابع، وقام بتتويج الفائزين في اليوم الأول صاحب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

دعم

أهدى الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وهو ثمرة دعم سموهما اللامحدود للرياضيين بشكل عام ولرياضة الفروسية بشكل خاص

وأضاف: نحن الآن نحصد ما زرعنا من مسيرة حافلة لنادي الشارقة للفروسية والسباق كانت بدايتها مطلع الثمانينيات في مدرسة التدريب بالنادي والتي كانت بمقام انطلاقة لأغلب فرسان الدولة وما نشاهده من تتويج فرسان الإمارات في المحافل الدولية هو ثمار لهذا الزرع الطيب.

وختم الشيخ عبدالله حديثه بالتوجه بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي لمتابعته فرساننا واهتمامه الكبير ما كان له عميق الأثر في نفوس الفرسان ولكل الكوادر في نادي الشارقة للفروسية والسباق والتي تعمل بتناغم لخدمة أبنائنا الفرسان والرياضيين.

شكر

بدوره، وجه سلطان محمد اليحيائي المدير العام للنادي خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لرعاية سموه لأبنائه الفرسان، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لدعم ومتابعة سموه للرياضيين بشكل عام ولرياضه الفروسية بشكل خاص ولمجلس الشارقة الرياضي لمتابعته واهتمامه الكبير برياضة الفروسية.

موضحاً أن هذا الإنجاز يمثل جوهرة جديدة تضاف لإنجازات نادي الشارقة للفروسية والسباق ونتطلع لمشاركة فرساننا في البطولات الدولية الأوروبية مع بداية الموسم، ولا يسعنا في الختام إلا أن نتوجه بالتهنئة والتبريكات لفرساننا الفائزين ونتمنى لهم التوفيق في البطولات.

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