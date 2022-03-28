غداً .. انطلاق بطولة العرب الأولى لمربي الخيل في بوذيب

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق ظهر غد بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب النسخة الأولى من بطولة العرب لمُربي الخيل العربية تصنيف "ايكاهو C دولي" المُخصّصة للمُلّاك والمُربّين العرب.

وتستمر البطولة لمدة يومين بمشاركة 105 من الخيول العربية وسيتم تحكيم الخيل خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس والعنق، والجسم والتناسق، والأرجل والحركة، وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول فضلا عن الافلاء والفلوات لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في الساعة الثانية ظهراً بالفئة الأولى المخصصة للفلوات /أ،ب/، تليها المهرات /أ، ب/، ثم الأفراس /أ،ب/، ثم تبدأ فعاليات الخيول الذكور بالافلاء /أ،ب/، والأمهار /أ،ب/ وأخيراً الفحول /أ،ب/.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني والاخير "الاربعاء" الساعة الرابعة مساء وهي مخصصة للبطولات النهائية وتشتمل على بطولة الفلوات، وبطولة الأفلاء، وبطولة المهرات، وبطولة الأمهار، وبطولة الأفراس، وبطولة الفحول.

من جانبه أكد سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية أن النسخة الأولى لبطولة العرب تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بدعم الخيل العربية في جميع مجالاتها وكذلك دعم الملاك والمربين.

وقال إن جمعية الإمارات للخيول العربية بإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، أكملت استعدادتها لإخراج النسخة الأولى من البطولة بأفضل صورة على غرار جميع البطولات التي تشرف عليها وتنظمها الجمعية، لتكون خير ختام لموسم متميز.

وأكد الحربي أن البطولة فرصة طيبة للملاك والمربين العرب لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف "ايكاهو C دولي" تقام خصيصاً لهم وفقا للوائح الإيكاهو، مشيراً الى ان الجمعية تبحث دائما عن توفير كل ما يدعم مالك ومربي الخيل العربي في الدولة وخارجها.

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