المصدر: شعر: أ. د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

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قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة كأس دبي العالمي 2022 م.

يا عاشق الخيل، هذي الخيلُ أفواجا

كالمُزْن يهطلُ من يُمناك ثَجّاجا

محمدَ الخير يا قيدومَ دولتنا

ويا سراجا على الأيام وهّاجا

ما زلتَ تدأبُ في الأمجاد تنهجُها

حتى غدوتَ لفعل المجد نَهّاجا

وتقطع الليل في الصحراء تذرعُها

وتركبُ الخيلَ في الظلماء دلّاجا

وتجمع الخيلَ في الميدان تشكمُها

وتُطلق الخيلَ في المضمار أمواجا

وتضبح الخيل للناموس تُحرزه

ويعصفُ الريح بالفرسان عَجاجا

وتشمخُ الوصل فوق العِزّ قائلة

ما زال مجديَ للأهوال فرّاجا

رغم الكورونا ورغم الداء يدهمُنا

إنّا أبَيْنا لباب الدار إرْتاجا

لكن فتحنا سباقَ العزّ في بلدي

وكم منحنا من الخيرات مُحتاجا

تأبى دبيٌّ وشيخُ الدار سيّدُها

أن تكسلَ الخيلُ لا تحتاجُ هيّاجا

هذي الرجال على ظَهر الخيول أبتْ

إلا النزالَ كلمع البرق أمشاجا

فازت دبيّ بتنظيم السباق كما

فاز المُضمِّرُ للناموس ضَجّاجا

والخيرُ في الخيل لا ينفكُّ ملتمعا

مثلَ الصباح إذا ما هلّ إبلاجا

عاشق الخيل

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