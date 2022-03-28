8 مشاهد خالدة في النسخة الـ 26 لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تميزت النسخة الـ 26 لكأس دبي العالمي، بعدد من الأحداث والنتائج التي أظهرت لنا هذه الأمسية العالمية، التي ما زالت تستقطب كافة محبي سباقات الخيول حول العالم «البيان الرياضي»، تستعرض أبرز 8 مشاهد في تلك النسخة:

1 إنجاز عالمي راقٍ

نجحت الإمارات مرة أخرى، في تقديم نسخة عالمية فخمة استثنائية لأمسية كأس دبي العالمي، تليق بمكانة الفروسية وسباقات الخيل، وبشهادة جميع المشاركين في الحدث الكبير، الذي تميز بوجود نخبة الخيول المميزة، وصفوة الملاك والمدربين والفرسان، بالإضافة إلى الحفل الختامي الذي خطف الأنظار، ونال الإعجاب، بفضل الجهود الجبارة للجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، والتي أخرجت الحدث بالصورة التي تليق بالمكانة العالمية للبطولة.

2 اللقب سعودي

عاد كأس دبي العالمي، إلى أحضان المملكة العربية السعودية الشقيقة، عقب الإنجاز الكبير الذي حققه «كنتري جرامر» لـ «إسطبلات زيدان للسباق، مزرعة وينستار، كومونولث للتهجين»، إذ كانت المرة الأولى الذي حققت فيها السعودية اللقب عام 2017، عبر النجم الأسطوري «آروغيت» للأمير الراحل خالد بن عبد الله آل سعود مؤسس ومالك إسطبلات (جودمونت) العالمية. كما شاءت الصدف أن يتوج المالك عمرو زيدان، للمرة الثانية أيضاً، إذ سبق له التتويج مع ملاك البطل «كاليفورنيا كروم» عام 2016.

3 فرحة قطرية

ذهب لقب «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة، لدولة قطر الشقيقة، عبر «فيرست كلاس» لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، باقتناصه لقب الشوط، متغلباً على أبرز الخيول العربية التي شاركت في الشوط.

4 سيطرة يابانية

سيطرت الخيول اليابانية على معظم الأشواط، محرزة 4 أشوط ونصف من الحصيلة الكاملة للأمسية، عبر «باثرات ليون»، لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة»، بطل الشوط الثاني «جودلفين للميل»، «ستاي فوليش» لـ «شركة شاداي لسباق الخيول»، بطل الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، «كراون برايد» لمالكه تريويا يوشيدا، بطل الشوط الخامس «ديربي الإمارات»، «شهريار» لـ «شركة صنداي للسباقات»، بطل الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، بالإضافة إلى تعادل «بانثالاسا» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة»، في الشوط السابع «دبي تيرف».

5 فارس أسطوري

ضرب الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، موعداً جديداً مع كأس دبي العالمي، بتتويجه باللقب على صهوة «كنتري جرامر»، ليصل إلى الانتصار الرابع له في الكأس العالمي، ويعادل رقم الفارس الأمريكي جيري بيلي. وكان ديتوري قد حقق أول لقب له في كأس دبي العالمي، مع الأسطورة «دبي ميلينيوم»، في عام 2000، «مون بلد» عام 2003، ومع الجواد «اليكتروكوشنست» عام 2006.

6 خيبة أمل

كانت الترشيحات ترجح كفة النجم الأمريكي بطل «بريدرز كب مايل»، و«كأس بيغاسوس العالمي»، «لايف إز جود» لـ «مزرعة وينستار ونادي تشاينا للخيول»، للفوز بلقب كأس دبي العالمي، إلا أن الجواد خيب الآمال المعقودة عليه، نتيجة المنافسة الشرسة التي شهدها الشوط.

7 «الفار» يحسم

كان الشوط السابع «دبي تيرف»، من أكثر الأشواط إثارة ومتعة خلال الأمسية العالمية، إذ حسم «الفار» أو «الفوتوفينش»، التعادل المثير بين «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات، و«بانثالاسا» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة»، ليذهب اللقب للبطلين اللذين قدما أداء قوياً في السباق.

8 عودة الجماهير

عادت الجماهير مجدداً إلى أمسية كأس دبي العالمي، عقب غياب طويل، بسبب جائحة "كورونا"، إذ بلغ عدد الذين توافدوا على مضمار «ميدان» العالمي، أكثر من 60 ألف من جمهور الفروسية، إذ بدا واضحاً لهفة وفرحة الجماهير التي توافدت من الدولة ومن خارجها، لحضور الحدث الكبير، وسط إجراءات تنظيمية نالت الرضا والإعجاب لدى الجماهير الغفيرة.

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