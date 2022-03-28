صحافة العالم تتغنى بـ«الأمسية الغالية»

المصدر: دبي - وام

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اهتمت وسائل إعلام عالمية، بالأمسية الرائعة لكأس دبي العالمي، في ميدان، والتي شهدت مشاركة نخبة خيول العالم، وتنافست على جوائز بلغت 30.5 مليون دولار، ومن بينها 12 مليون دولار جائزة الشوط الرئيس وأشارت إلى أن الحدث الكبير بكل تفاصيله أبهر العالم، ورصدت صحف عالمية ومواقع متخصصة في سباقات الخيول، تفاصيل الأمسية الغالية والفائزين، من الخيول والفرسان والملاك، وجهود اللجنة المنظمة للخروج بالكرنفال بصورة مبهرة جذبت أنظار العالم، وخاصة بعد العودة الكبيرة للجماهير إلى مضمار ميدان، وما صاحب الأمسية من فعاليات متنوعة وشيقة اشتملت على العديد من معالم دبي، وأكدت تعافي دولة الإمارات، من آثار «كورونا».

وأشارت صحف ومواقع بريطانية وإيرلندية ويابانية وإيطالية وأمريكية لتنوع جنسيات الخيول الفائزة في الكأس العالمية، وعد موقع «دايلي ريسينج فورم» الأمريكي أن دبي شهدت يوماً استثنائياً بإقامة كرنفال كأس دبي العالمي، ووصفته بـ«الحدث الكبير» في عالم سباقات الخيول وشارك فيه مجموعة من أقوى خيول العالم.

إنجاز

وتطرقت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية إلى الإنجاز الكبير للفارس الإيطالي ديتوري، بحصده لقبه الرابع في الشوط الرئيس لكأس دبي العالم، عادّة أن النسخة 26 أعادت «الرجل العجوز» إلى منصات التتويج للكأس الغالية، وبعد 22 عاماً من أول ألقابه في الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي عام 2000 مع الأسطورة «دبي ميلينيوم»، وبعدها مع «مون بالاد» عام 2003، ومع «إلكتركيوشنيست» عام 2006.

قمة العالم

وجاء عنوان صحيفة «ريسينج بوست» على غلافها الرئيس «على قمة العالم»، وأشارت الصحيفة إلى الإنجاز الكبير بنجاح ديتوري في تحقيق لقبه الرابع في الشوط الرئيس، وحصده لقب كأس دبي تيرف مع الجواد الإماراتي «لورد نورث» مناصفة مع الجواد الياباني «بانثالاسا».

أما صحيفة «ذا ماينيشي» اليابانية الإخبارية، فعبرت عن سعادتها بإنجاز الخيول اليابانية وسيطرتها على المنافسات بحصدها 5 ألقاب، ونقلت شبكة «سكاي سبورت» الرياضية تصريحات للمدرب الإيرلندي ماكجنينس، المشرف على «ايه كيس اوف يو» الفائز بكأس «القوز للسرعة» وتأكيده أنه حقق في كأس دبي العالمي حلماً راوده 20 عاماً، وقال موقع «ذا 42» الإيرلندي (العيون الإيرلندية اتسعت بفرحة غامرة بفوز «ايه كيس اوف يو»).

بصمة إيطالية

واهتم الإعلام الإيطالي، بالأمسية الرائعة، وعدّت صحيفة «جازيتا» الإيطالية أن النسخة 26 كانت بـ«بصمة إيطالية» واضحة من خلال فوز ديتوري بكأس الشوط الرئيس، وقالت: «أغنى سباق للخيول في العالم وأكثرها شهرة، كأس دبي العالمي، يتحدث الإيطالية» بفضل الوجود القوي من الفارس المخضرم الذي حقق لقبين في النسخة 26.

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