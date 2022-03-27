وسائل الإعلام العالمية.. ترصد إبهار كأس دبي العالمي 2022 في يوم "الحدث الكبير"

المصدر: وام

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اهتمت وسائل الإعلام العالمية، بالأمسية الرائعة لكأس دبي العالمي، التي استضافها مضمار ميدان مساء أمس السبت، وشهدت مشاركة نخبة خيول العالم الذين تنافسوا على أشواطها التسع، بإجمالي جوائز بلغت 30.5 مليون دولار، من بينها 12 مليون دولار جائزة الشوط الرئيسي التي فاز بها الجواد السعودي "كنتري جرامر".

وركزت معظم الصحف العالمية والمواقع المتخصصة في سباقات الخيول، على كل تفاصيل أمسية كأس دبي العالمي، وعلى الفائزين في الأشواط التسع، من الخيول والفرسان والملاك، وكذلك على الجهودات الكبيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة للخروج بهذا الكرنفال بهذه الصورة المبهرة التي جذبت إليها أنظار العالم، خاصة بعد العودة الكبيرة للجماهير إلى مضمار ميدان، وما صاحب الأمسية من فعاليات متنوعة وشيقة اشتملت على العديد من معالم دبي، وأكدت على تعافي دولة الإمارات ، من آثار جائحة "كورونا".

وكان التنوع في التناول مرتبط بالانتصارات المختلفة التي حققتها جنسيات الخيول الفائزة في كأس دبي العالمي، ما بين وسائل الإعلام والصحف البريطانية والإيرلندية واليابانية والإيطالية والأمريكية وغيرها.

من جهته اعتبر موقع "دايلي ريسينج فورم" الأمريكي أحد أقدم واشهر المواقع المتخصصة في سباقات الخيول، أن دبي شهدت يوماً استثنائياً بإقامة منافسات كرنفال النسخة الـ26 لكأس دبي العالمي على مضمار ميدان، واصفة يوم السبت بانه كان يوم "الحدث الكبير" في عالم سباقات الخيول والذي بلغ إجمالي جوائزه 30.5 مليون دولار ، وشارك فيه مجموعة من أبرز وأقوى خيول السباق في العالم.

وتطرقت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية إلى الإنجاز الكبير الذي حققه الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري، بحصده لقبه الرابع في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالم ، معتبرة أن النسخة الـ26 نجحت في إعادة "الرجل العجوز" إلى منصات التتويج للكأس الغالية وهو في عمر تجاوز الـ51، وبعد 22 عام من أول ألقابه في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي والذي حققه عام 2000 مع الأسطورة "دبي ميلينيوم"، وبعدها مع "مون بالاد" عام 2003، ومع "إلكتركيوشنيست" عام 2006.

فيما عنوان صحيفة "ريسينج بوست" غلافها الرئيسي بعنوان "على قمة العالم".. مشيرة إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في النسخة الحالية لكأس دبي العالمي، بنجاح الفارس ديتوري في تحقيق لقبه الرابع في الشوط الرئيسي، وكذلك حصده لقب كأس دبي تيرف" مع الجواد الإماراتي «لورد نورث" مناصفة مع الجواد الياباني "بانثالاسا".

اما صحيفة "ذا ماينيشي" اليابانية الإخبارية اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية، فعبرت عن بالغ سعادتها بالإنجاز الكبير الذي حققته الخيول اليابانية وسيطرتها على منافسات النسخة الـ26 لكأس دبي العالمي، عبر حصدها 5 ألقاب في أمسية السباق، من خلال الفوز في سباقين من الفئة الأولى، وثلاث سباقات ضمن الفئة الثانية.

ونقلت شبكة "سكاي سبورت" الرياضية تصريحات للمدرب الإيرلندي ادريان ماكجنينس، المشرف على الجواد "ايه كيس اوف يو" الفائز بكأس الشوط الرابع "القوز للسرعة" وتأكيده على أنه حقق في كأس دبي العالمي حلم راوده على مدار 20 عاماً.

ونفس الفرحة التي شعر بها المدرب ادريان ماكجنينس عبر عنها موقع " ذا 42" الإيرلندي الذي قال أن العيون الإيرلندية اتسعت بفرحة غامرة من جراء فوز "ايه كيس اوف يو" بكأس "القوز" للسرعة.

الإعلام الإيطالي، اهتم أيضا بهذه الأمسية الرائعة، حيث اعتبرت صحيفة "جازيتا" الإيطالية أن كأس دبي العالمي في نسخته الـ26 كان له "بصمة إيطالية" واضحة من خلال الفوز الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري بكأس الشوط الرئيسي، وقالت " أغنى سباق للخيول في العالم وأكثرهم شهرة، كأس دبي العالمي، يتحدث الإيطالية" وذلك بفضل الحضور والتواجد القوي من الفارس المخضرم الذي حقق لقبين في هذه النسخة أحدهما في شوط "القوز للسرعة" والأخر في الشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي"، وهو الرابع لديتوري عبر تاريخه.

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