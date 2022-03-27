كأس دبي العالمي يمنح الأبطال فرصة التألق على "ميدان"

المصدر: وام

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منح كأس دبي العالمي الفرصة للعديد من الأبطال، سواء كانوا خيولاً او فرساناً وكذلك المدربين والملاك للظهور والتألق، في النسخة الـ26 التي أقيمت في أمسية يوم أمس "السبت" على واحد من أروع مضامير السباق حول العالم "ميدان" في الحدث الاستثنائي الأهم في عالم سباقات الخيول حول العالم والذي حظي بمشاركة ما يقرب من 130 من أقوى الجياد حول العالم مثلت 19 دولة، وتابعه ما يزيد عن 60 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات مضمار ميدان، علاوة على الملايين حول العالم الذي تابعو الحدث عبر 40 قناة تلفزيونية وعبر مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتنافس الجميع في الأشواط التسعة المكونة لسباقات لكأس دبي العالمي، للخيول المهجنة الأصيلة والخيول العربية الأصيلة، على إجمالي جوائز مالية قدرها 30.5 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي جوائز الشوط الرئيسي 12 مليون دولار.

ففي الشوط الأول " دبي كحيلة كلاسيك" .. توج الجواد القطري "فيرست كلاس" لنايف بن سعد الكعبي، وبإشراف البان دي ميول، وبقيادة رونان توماس، بكأس الخيول العربية الأصيلة.

وفي الشوط الثاني: " جودلفين للميل" .. فاز الجواد الياباني "باثرات ليون"، بإشراف يوشيتو ياهاجي وقيادة ريوسي ساكاي، بكأس هذا السابق للفئة الثانية الذي امتد لمسافة 1600 متر.

وفي الشوط الثالث: "كأس دبي الذهبية" .. اقتنص الجواد الياباني "ستاي فوليش" بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي بكأس هذا السباق للفئة الثانية، لمسافة 3200 متر.

وفي الشوط الرابع: "القوز للسرعة" للفئة الأولى .. فاز الجواد الإيرلندي "ايه كيس اوف يو" لجاري دفلين، بإشراف ادريان ماكجنينس، وقيادة رونان ويلان، بكأس هذا السابق، للفئة الأولى، لمسافة 1200 متر.

وفي الشوط الخامس: "داربي الإمارات" .. حصد المهر الياباني "كراون برايد" بإشراف مدربه كويتشي شينتاني وقيادة الفارس داميان لين، كأس هذا السباق، الفئة الثانية، لمسافة 1900 متر .

وفي الشوط السادس: " دبي جولدن شاهين" ظفر الجواد "سوتزرلاند" للشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبإشراف بوبات سيمار بقيادة تاج اوشي لقب هذا السباق للفئة الأولى لمسافة 1200 متر.

وفي الشوط السابع : "دبي تيرف" .. اقتسم ثنائي الخيول، الجواد الإماراتي "لورد نورث" بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، بإشراف جون جوسدين، مع الفحل الياباني "بانثالاسا"، بقيادة يوتاكا يوشيدا، بإشراف يوشتو ياهاجي، جائزة المركز الأول في هذا السباق، للفئة الأولى، لمسافة 1800.

وفي الشوط الثامن: "دبي شيماء كلاسيك " .. توج الجواد الياباني «شهريار» بإشراف هيدياكي فوجيوارا، وقيادة كريستيان ديمورو، بجائزة هذا السباق للفئة الأولى لمسافة 2410 متر.

وفي الشوط التاسع الرئيسي "كأس دبي العالم" .. فاز الجواد السعودي "كنتري جرامر" الذي تعود ملكيته لإسطبلات زيدان، ومزرعة وينستار، وكومنوليث للتهجين، بقيادة الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري، والمدرب الأميركي بوب بافيرت، بلقب هذا السباق الذي أمتد لمسافة 2000 متر.

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