اليابان تتفوق على الترشيحات في أمسية كأس دبي العالمي

المصدر: وام

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شهدت أمسية كأس دبي العالمي التي أسدل الستار على نسختها الـ 26 أمس السبت منافسة مثيرة ومخالفة للترشيحات في جميع أشواط الحدث العالمي، وكان الأبرز هو الفحل السعودي "كنتري جرامر" الذي توج بلقب الشوط الرئيسي بها بعدما خالف التوقعات وتفوق على كافة المرشحين أبرزهم المهر الأمريكي "لايف إيزجود".

لكن الجياد اليابانية كانت الأبرز في مخالفة الترشيحات بعدما تفوقت على أبرز الخيول المرشحة في 5 أشواط، وحققت أكبر إنجاز في تاريخ مشاركتها بكأس دبي العالمي، بينما حظي المدرب الياباني "يوشيتو ياهاجي" بتسجيل الهاتريك بعد فوز 3 من جياده اليابانية وهي ضمن الخيول الأربعة الفائزة.

وجاءت الصدارة اليابانية في شوط جودلفين للميل عبر المهر "باثرات ليون"، وكأس دبي الذهبي عبر الفحل "ستاي فوليش"، و"ديربي الإمارات" عبر المهر" كراون برايد"، و"دبي تيرف" مناصفة مع الإمارات عبر الفحل "بانثالاسا"، وكذلك "دبي شيماء كلاسيك"، عبر المهر "شهريار".

كما استطاع المدرب الياباني "يوشيتو ياهاجي" أن يحلق بالهاتريك من أصل 4 خيول قام بتدريبها وشاركت في السباق، وهي "باثرات ليون" و"ستاي فوليش" و"بانثالاسا"، بينما أخفق الفحل "انتشايدن" في إحراز صدارة شوط "القوز للسرعة"، الذي حققه المهر الإيرلندي "ايه كيس او ف يو".

وشاركت اليابان في أمسية كأس دبي العالمي بـ 21 جوادا بواقع 3 جياد في الشوط الثاني، واثنين في الشوط الثالث، ومثلهم في الشوط الرابع، و3 جياد في الخامس، واثنين في السادس، و3 في السابع، و5 جياد في الثامن، وواحد في التاسع.

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