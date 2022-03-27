محمد بن راشد: الإمارات أرض الفرص و«كأس دبي» حدث فريد ينتظره العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات باتت أرضاً للفرص، وميداناً للتنافس في مختلف المجالات، بما تتمتع به من مقومات، وما تمتلكه من إمكانات، مشيراً سموه إلى ما تشهده الإمارات من تقدم ونمو ضمن مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية على وجه الخصوص، لما تحظى به من شعبية كبيرة، وتاريخ طويل، كجزء أصيل من تراث الإمارات والمنطقة العربية.

كما أكد سموه أن كأس دبي العالمي للخيول، أصبح حدثاً فريداً ينتظره عشاق الفروسية في العالم، وتمكن خلال السنوات الماضية من استقطاب أبرز المهتمين بهذه الرياضة، بعد أن ترك بصمة واضحة ومؤثرة في عالم سباقات الخيل، وأصبح المقصد الأول لمشاركة نخب الملاك والمدربين والفرسان، ما يدعونا جميعاً للفخر والاعتزاز بما حققته دبي ودولة الإمارات من مكانة متميزة باحتضانها أهم بطولات الفروسية، ويثبت جدارتها في استضافة وتنظيم أقوى وأكبر المناسبات الرياضية.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات الدورة الـ26 لكأس دبي العالمي 2022 الأقوى والأكثر شهرة بما يحظى به من اهتمام كبير ومتابعة عالمية.

منافسات قوية

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أشواط البطولة العالمية التي حضرها أكثر من 60 ألف من جمهور رياضة الفروسية، وشهدت منافسات قوية بين فرسان العالم، معرباً سموه عن سعادته بما شهدته النسخة السادسة والعشرين للكأس من مشاركات كبيرة، تتناسب في حجمها ونوعيتها مع سمعة ومكانة البطولة الأولى عالمياً في عالم الفروسية، والتي شهدت خلال دورتها الحالية مشاركة واسعة من نُخَب مُلّاك الخيول والمدربين والفرسان الذين قدموا إلى دبي خصيصاً من مختلف أنحاء العالم للمنافسة على ألقابها.

ودون سموه في حسابه الرسمي على «تويتر»: «نبارك فوز كانتري غرامر بأغلى وأقوى سباق عالمي للخيول.. عودة كأس دبي العالمي للخيول بعد انقطاع هو عودة للسرعة والقوة والانطلاقة التي تتميز بها بلادنا.. والقادم أسرع..».

ونشر سموه فيديو أكد فيه «الخيول العربية من الجزيرة العربية.. وإذا عادت لتتنافس هنا.. سواء العربية أو التي تنحدر من الخيول العربية.. فهذا شيء جميل.. شيء مُشرِّف أن نراها على أرضها في الجزيرة العربية».

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