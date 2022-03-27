حمدان بن محمد يتوج «كنتري جرامر» بطلاً لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي للخيول النسخة الـ25 لعام 2022، الجواد «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب الأمريكي بوب بافرت، وتسلم عمرو زيدان مالك الجواد كأس دبي العالمي للخيول الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية طيران الإمارات لمسافته 2000 متر، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.

حضر الحدث العالمي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار بالديوان الملكي السعودي، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

تتويج

وأهدى البطل السعودي «كنتري جرامر» الفائز بلقب الشوط الرئيس التاسع لكأس دبي العالمي في نسخته الـ26 لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، وبقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب بوب بافرت مسجلاً زمناً قدره 02.04.97 دقيقة، اللقب الثاني إلى المملكة العربية السعودية في تاريخ مشاركتها بالكأس الغالية، وذلك بفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «هوت رود شارلي» لـ«رود رنر للسباق (جريم هيلم)، بوت للسباق وليام شتراوس، اسطبل جينسواي» وبقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب دووج أونيل. وجاء في المركز الثالث «شوا ويزارد» لمالكه شينوبو ناكانيشي بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب ريوجي أوكوبو.

مشاركة

وشهد الشوط مشاركة 10 خيول وأبرزهم «ريال وورلد» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ماغني كورس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب آندريه فابر، و«هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

كما شارك في الشوط «لايف إز جود» لـ«مزرعة وينستار ونادي تشاينا للخيول» بقيادة الفارس إيراد أورتيز جي. آر، وإشراف المدرب تود بلتشر، و«ميدنايت بوربون» لـ«ونشيل للتهجين المحدودة» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب ستيفن آسموسين، و«ريمورز» لـ«اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، بالإضافة «إيرو تريم» لـ«مزرعة أولد فريندز» بقيادة الفارس فانجر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا.

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