بندر بن خالد: تفوق دبي نجاح للخليج ولكل والعرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة سباقات الخيل السعودية، عن سعادته بوجوده في دبي، ومتابعته تطورها المستمر عن قرب، وذلك على هامش أمسية كأس دبي العالمي، بمضمار «ميدان»، مؤكداً أن نجاح الإمارات في الحدث العالمي يعد نجاحاً للسعودية وكل دول الخليج والعرب، موضحاً أنه سعيد بالوجود العالمي الكبير في دانة الدنيا.

تأكيد

وأكد الأمير بندر بن خالد، أن سعادته كانت كبيرة أيضاً بمقابلة ومصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، ومقابلة العديد من عشاق الخيول الذين حضروا من مختلف دول العالم في أجواء جميلة ومنافسة شريفة.

ثناء

وأثنى رئيس هيئة سباقات الخيل السعودية، على تنظيم كأس دبي العالمي، مؤكداً أن دبي نجحت في المحافظة على النجاح خلال 26 نسخة من الحدث الذي يجذب كل عشاق الخيول من جميع القارات. وأضاف: هذا من دون شك ليس أمراً سهلاً، ويؤكد الاهتمام ويعكس رغبة التقدم وتقديم الأفضل. وأشاد الأمير بندر بن خالد بتبادل المشاركات السعودية الإماراتية في رياضة الفروسية، موضحاً أن ذلك يسهم في رفع المستوى. وأردف: من الرائع أن نشاهد الوجود الإماراتي في سباقات السعودية وكذلك أيضاً وجودنا في مضامير الإمارات، ولكن طموحنا أن يكون التمثيل الخليجي في كل المواسم مشتركاً بالوجود جميعاً في مختلف السباقات، وهذا ما نسعى إليه عبر التنسيق بين كل الدول الخليجية في الوقت القريب.

هدف

وعلق الأمير بندر بن خالد على التفوق الياباني في أمسية كأس دبي العالمي، وقال إن ذلك لا يمثل مفاجأة، لأن اليابانيين دائماً يشاركون من أجل الفوز وليس لأجل المشاركة فقط، كما أنهم يمتلكون أقوى وأفضل الخيول، حسب قوله، وأن ذلك يعكس سبب تقدم اليابان وتميزها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز