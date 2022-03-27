إسعاف دبي.. خدمات مميزة في الحدث العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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واصلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تميزها ضمن الجهات المشاركة في كأس دبي العالمي، من خلال الترتيبات الدقيقة التي تمت للنسخة 26، لا سيما بعد عودة الجمهور للمضمار، ووضعت المؤسسة إمكانياتها وخبراتها في تغطية الحدث، وتقديم أفضل الخدمات لكل المشاركين في السباقات والجماهير الكبيرة في أرجاء المضمار، وخصصت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحسب خليفة بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة، 17 سيارة إسعاف جاهزة للاستجابة بأسرع ما يمكن و70 مسعفاً مترجلاً تم توزيعهم في أرجاء المضمار بما يمكنهم التعامل مع أي طارئ في توقيت ومكان مناسبين، وشهدت النسخة 26 لكأس دبي العالمي، ظهور «المسعف الخيال» لأول مرة حيث تم تخصيص 3 من الخيالة المسعفين لخدمة أقرب طارئ سواء للجمهور أو الفرسان المشاركين في السباقات.

خبرات

وقال بن دراي في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تتعامل مع كأس دبي العالمي بقدر وافر من الخبرات من خلال تعاملها مع الحدث طوال سنوات تنظيمه، معرباً عن تشرف المؤسسة بالتواجد في حدث عالمي مثل كأس دبي العالمي، وقال: إن الترتيبات التي تمت للنسخة 26 في مضمار ميدان، تتسم بالدقة والحرص لتقديم أفضل الخدمات من خلال تنوع الإسعافات بالسيارات والراجلين والخيالة، زيادة على السيارة المخصصة لنوعية خاصة من الحالات. وأضاف: الـ17 سيارة المخصصة لهذا الحدث، تغطي داخل وخارج الميدان وتتعامل مع كل المشاركين في الحدث، سواء المتسابقين أو الجمهور، زيادة على تخصيص 70 مسعفاً مترجلين وموزعين بشكل متناسق في مواقع المضمار، كما أن وجود «المسعف الخيال» في الحدث للمرة الأولى جاء بعد المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بداية هذا الشهر في سباقات القدرة، حيث يكون المسعف الخيال متواجد في موقع الخيل، وتم إحضار 3 خيالة من الإسعاف في مضمار ميدان يتعاملون مع أقرب حالة، سواء الجمهور أو الفرسان. وتابع: إن جميع الآليات والمسعفين وضعوا على أتم الجاهزية للتعامل مع أي حالة طارئة بشكل عاجل وفي أقصى السرعة، بفضل الخطة التي تم وضعها داخل وخارج المضمار.

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