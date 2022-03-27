لارا صوايا: الإمارات قدوة للعالم في سباقات الخيل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكدت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، أن الإمارات تعتبر قدوة للعالم في تنظيم السباقات، ومصدر فخر لكل عشاق الخيول، قياساً بما تقدمه من دعم لرياضة الفروسية داخل وخارج الدولة، مشيرة إلى تنظيم أقوى وأفضل السباقات في مختلف المضامير المحلية والعالمية، واستضافة كأس دبي العالمي، بجانب سباق عالمي مثل جوهرة تاج الشيخ زايد. وأثنت لارا صوايا على تنظيم النسخة 26 من كأس دبي العالمي، وقالت إن كل شي مرتب على أفضل ما يكون، وأن مضمار ميدان تم تجهيزه بشكل رائع، يتناسب مع الحدث الذي يجذب أنظار العالم، وينتظره الجميع بشوق شديد. وأضافت: كلنا نسعد ونفتخر بكأس دبي العالمي، إنه حدث استثنائي، يمثل عيداً لكل عشاق الخيول، ويؤكد تميز وتفوق الإمارات، وإبداعها في التنظيم، وتميزها في رياضة الفروسية.

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