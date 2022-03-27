ديتوري أكبر الفرسان يحقق لقبه الرابع في الكأس العالمي

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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أصبح الفارس الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري، أكبر الفرسان سناً يفوز بكأس دبي العالمي، للمرة الرابعة في تاريخه، قاد الجواد «كاونتري جرامر»، للفوز بلقب النسخة 26، بعد انطلاقة مميزة من البوابة الخامسة في مضمار ميدان، وشاءت الظروف، أن يشارك ديتوري في كأس دبي العالمي في النسخة الحالية بالصدفة، بعد تعرض الفارس مارتن دواير للإصابة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع ويليام موير المشرف على «كاونتري جرامر»، للاستعانة بجهود المخضرم ديتوري، الذي وافق على الفور.

ولد فرانكي ديتوري في مدينة ميلان الإيطالية، في ديسمبر 1970، لعائلة متمرسة في سباقات الخيل، فقد كان والده، جانفرانكو ديتوري، من أشهر فرسان السباقات في إيطاليا، وهو من حبب هذه المهنة إلى ابنه، منذ كان في الـ 12، حين اشترى له هدية عيد ميلاد، كانت عبارة عن «حصان صغير».

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ويتجاوز عمر ديتوري حالياً الـ 51 عاماً، ورغم ذلك، نجح في تحقيق لقبه الرابع في كأس دبي العالمي، وهو الإنجاز الذي سبق أن حققه في ثلاث نسخ سابقة، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الفارس الأمريكي المتقاعد جيري بايلي، الذي كان قد حقق الفوز في كأس دبي العالمي 4 مرات.

وسبق لديتوري، الذي يوصف بأنه أحد أفضل الفرسان المحترفين في العالم وأكثرهم شهرة، أن حقق كأس دبي العالمي في ثلاث نسخ سابقة، جميعها مع خيول جودلفين، والمدرب العالمي سعيد بن سرور.

وكانت المرة الأولى مع الإنجاز التاريخي الذي حققه مع الأسطورة «دبي ميلينيوم»، في النسخة الخامسة للكأس عام 2000، عندما سجل أفضل زمن في تاريخ كأس دبي العالمي، ولم يستطع أي فارس أو خيل تحطيمه حتى الآن، وهو 1:59:50 دقيقة، ولم ينجح أي حصان آخر في تحطيمه على مدار 21 عاماً.

أما المرتان التاليتان، فحققهما مع كل المهر الإيرلندي مون بالاد عام 2003، ومع الجواد «إلكتركيوشنيست» عام 2006، ومن وقتها، لم يوفق في إحراز لقبه الرابع، إلى أن ابتسمت له نسخة 2022، علماً بأنه امتطى صهوة أكثر من 500 جواد فائز، وحقق أكثر من 900 انتصار حول العالم، منها أكثر من 100 انتصار في سباقات الفئة الأولى.

ويتعاون ديتوري مع فريق الجواد «كاونتري جرامر»، الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، ويدربه بوب بافرت، وشارك قبل حضوره إلى دبي، في سباق كأس السعودية، وحصل على المركز الثاني.

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