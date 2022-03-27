محمد العظب: من الآن نبدأ الاستعداد لنسخة 2023

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، مدير عام نادي دبي لسباق الخيل، أن نجاح النسخة 26 لكأس دبي العالمي تحقق، بتوفيق من الله تعالى، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. ووجه العظب الشكر كذلك إلى مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، لقيادته لفريق العمل في النادي، وإلى دعم الفرق المختلفة والجهات الحكومية في دبي، التي تعاونت مع النادي حتى جاء تنظيم النسخة 26 بالمستوى الذي يناسب الحدث العالمي الكبير. ووعد العظب، جمهور الفروسية بكل جديد ومبتكر، وقال: منذ الآن نبدأ الاستعداد للنسخة المقبلة للعام 2023، عملاً بنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نحو الابتكار والإبداع والمركز الأول، وسنبدأ التحضير لنسخة استثنائية أيضاً للدورة 27 لكأس دبي العالمي.

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