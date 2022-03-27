راشد بن حميد النعيمي لـ«البيان»: محمد بن راشد الداعم الأول لسباقات الخيول

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تنظيم النسخة 26 لكأس دبي العالمي، موضحاً أن نظرة سموه الثاقبة كانت وراء تجمع نخبة أهل الفروسية وعشاقها لمتابعة كأس دبي العالمي كل عام، وأكد الشيخ راشد النعيمي، أن فكرة كأس دبي العالمي التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 1996، كانت علامة فارقة في رياضة الفروسية في العالم أجمع، لا سيما أن سموه رعى هذه الفكرة بدعمه اللامحدود واهتمامه عاماً بعد آخر حتى أصبح كأس دبي العالمي، حدثاً استثنائياً ينتظره العالم بفارغ الصبر، مشيراً إلى أن سموه يمثل الأساس لرياضة سباقات الخيل والداعم الأول لها، ولولا نظرة سموه الثاقبة لما تجمعنا في أكبر سباق في العالم، يجمع نخبة الملاك والخيول، ويستحوذ على متابعة الملايين، وقال إن تنظيم الحدث يعتبر إنجازاً ونجاحاً لدولة الإمارات المعروفة بتميزها في جميع المجالات.

أقوى السباقات

جاء ذلك في تصريحات الشيخ راشد بن حميد النعيمي لـ«البيان الرياضي»، عقب الفوز الذي حققه أحد خيوله في الشوط السادس بنيل «سويتزر لاند»، لقب بطولة «دبي جولدن شاهين»، وأوضح الشيخ راشد النعيمي أن كأس دبي العالمي تمثل واحدة من أقوى وأكبر السباقات في العالم، والمشاركة في أمسيتها شرف كبير لكل الملاك والمدربين والفرسان، والفوز فيها يضاعف من الفرحة كما حدث له بعد الشوط السادس الذي ظفرت به أحد خيوله.

وقال إن فوز خيله «سويتزر لاند» يحسب في المقام الأول لخيول الإمارات التي تثبت في كل يوم قوتها وتميزها وسط نخبة خيول العالم، مشيراً إلى أن أمسية كأس دبي العالمي تمثل اختباراً حقيقياً لنخبة الخيول حول العالم من واقع تنوع المشاركين من الأمريكيتين وأوروبا وآسيا.

سعادة

كما عبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن سعادته بالفوز الذي حققه «سويتزر لاند» ببطولة «دبي جولدن شاهين» في سادس أشواط أمسية كأس دبي العالمي، مشيراً إلى أن الفوز الغالي هو نتاج مجهود للمدرب والفارس مع الحصان خلال 3 سنوات، وامتدح الشيخ راشد النعيمي موسم السباقات في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن ما حققه حصانه «سويتزر لاند» نتاج لقوة السباقات التي ظل يشارك فيها في الإمارات.

وأكد الشيخ راشد النعيمي على قوة خيول الإمارات واعتبرها مؤهلة للفوز في السباقات الدولية الكبيرة مثل كأس دبي العالمي، وعبر عن سعادته بتحقيق أحد خيوله الفوز الثاني في تاريخ مشاركاتها في أمسية كأس دبي العالمي، حيث جاء الفوز الأول في نسخة 2017 عندما توج «سكند سمر» ببطولة جودلفين للميل، موضحاً أن الفوز الثاني عبر «سويتزر لاند» دافعاً للمزيد من المشاركات المقبلة في الحدث العالمي الكبير لكأس دبي.

البرتقالي

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن جميع المشاركين يأتون لكأس دبي العالمي وهدفهم الفوز لكونها أمسية خالدة وتاريخية وفي النهاية يكون الفوز من نصيب الأفضل والأقوى، وأرجع فوز «سويتزر لاند» بلقب بطولة دبي جولدن شاهين لتنفيذ الخطة بدقة من لحظة الانطلاقة مروراً بمسار السباق.

واعترف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بتفاؤله قبل انطلاقة السباق وشعوره القوي بإمكانية تحقيق «سويتزر لاند» للفوز بحكم متابعته له في مشاركاته في موسم السباقات في الإمارات، مشيراً إلى أن تفاؤله وثقته بالفوز جعلته يأتي لمضمار ميدان بـ«الكندورة البرتقالي»، كاشفاً عن تفاؤله باللون البرتقالي متى ما شعر بتحقيق الفوز والنتيجة التي يرجوها، موضحاً أن مستقبل مشاركات «سويتزر لاند» سيتم التشاور فيها مع المدرب، فيما يخص السباقات الأمريكية التي تبدأ الشهر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز