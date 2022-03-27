راشد بن دلموك: شكراً «فارس العرب» على الدعم الكبير

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

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توجه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم

الكبير واللامحدود الذي قاد إلى نجاح النسخة 26 لكأس دبي العالمي، وبحضور «فارس العرب» إلى جانب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وجميع أصحاب السمو الشيوخ، الذين شرفوا الحفل بحضورهم، كما توجه بالتهنئة إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمناسبة فوز جواده بلقب بطولة «دبي جولدن شاهين» لتكتمل الصورة البهية في كأس دبي العالمي.

جهد كبير

وثمن الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم جهود فريق العمل في نادي دبي لسباق الخيل، وكل أعضاء الفريق في اللجنة المنظمة الذين بذلوا قصارى جهدهم لتنظيم الحدث وإخراجه في أبهى صورة، مشيراً إلى أن العمل والتحضيرات من أجل كأس دبي العالمي سبقت الحدث بفترة طويلة، وتم إعداد «بروفات» وتجارب كثيرة في مختلف النواحي لضمان تطوير النسخة الحالية وتنظيم الحدث وفق أعلى المعايير.

تنظيم رائع

وأضاف: مع انطلاقة الأمسية، يتم التعرف إلى نتائج الخطة الموضوعة سابقاً لهذا الحدث، ولله الحمد، شهدت النسخة 26 تنظيماً رائعاً بشهادة الجميع، خاصة أن الخيول المشاركة في الأشواط التسعة، كانت بمستوى عالٍ جداً، ونحن راضون عن المشاركة المتميزة التي ترجمتها المنافسة القوية في جميع السباقات.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، إلى أن سباقات الخيل في دبي تشهد نقلة نوعية، فشهد هذا الموسم العديد من المبادرات. واختتم قائلاً: نعد أهل الخيل والجمهور بالمزيد من الأفكار والمبادرات التي نأمل أن ترتقي إلى أن تكون متميزة، ليس على المستوى المحلي وحسب، وإنما على المستوى العالمي.

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