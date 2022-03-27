خالد بن حمد: شكراً دبي على التنظيم الرائع

المصدر: دبي - البيان

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رفع الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على التنظيم الرائع لكأس دبي العالمي في نسخته السادسة والعشرين، مؤكداً من داخل مضمار ميدان العالمي، أن الحدث حظي بتنظيم رائع ومشرف، واستضافة مميزة لكل المشاركين كالعادة، وأضاف: نبارك للإمارات حكومة وشعباً هذا السباق الفريد من نوعه في كل شيء، ونحن بالتأكيد لنا الشرف دائماً بالتواجد والمشاركة والمتابعة لأنه حدث مهم وكبير يسعد الجميع بأن يكونوا جزءاً منه.

نخبة

وأكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن دبي من حقها أن تفتخر بالسباق الذي يجذب نخبة خيول العالم. وأضاف: دبي مصدر فخر للعرب في كل ما تقدمه، سواء في الخيول أو غيرها من الأحداث التي تستضيفها، وهي وجهة جاذبة ومعروفة عالمياً لذلك كل الأحداث التي تقام بأرضها يتم تحرير شهادة النجاح لها قبل البداية.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى أن كأس دبي العالمي يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الخيل عالمياً، لأن جميع الملاك والمدربين يتنافسون لفترة طويلة من أجل هذا الحدث، ويقومون بتجهيز وتحضير أفضل الخيول، لأن الفوز في كأس دبي العالمي يعتبر إنجازاً للتاريخ، وأضاف: لذلك نستطيع التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه دبي في تطوير رياضة الفروسية والخدمة الكبيرة التي تقدمها لعشاق الخيل.

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