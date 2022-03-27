عروض مبهرة تزين سماء «ميدان» في حفل الختام

المصدر: دبي - علي الظاهري | تصوير: سالم خميس، غلام كاركر، إبراهيم صادق

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أسدل الستار على النسخة 26 لكأس دبي العالمي بعروض متميزة ومبهرة تزينت بها سماء مضمار ميدان العالمي، واستمتع الجمهور، الذي ملأ المدرجات، بالعروض الساحرة في الأمسية العالمية. وجاء مسك الختام متميزاً ورائعاً بعد الانتهاء من مراسم التتويج في الشوط التاسع الرئيس للكأس، وتضمن الحفل عروض الألعاب النارية إلى جانب عروض الليزر والأضواء التي تشكلت بالعديد من معالم دبي الساحرة، وأبرزها التحفة المعمارية والأيقونة العالمية، «متحف المستقبل»، الذي تم افتتاحه في الشهر الماضي، إضافة إلى برج خليفة، أطول مبنى شيده الإنسان على وجه الأرض، وغيرها من الوجهات الجميلة في دانة الدنيا. ونال الحفل إعجاب الجماهير والضيوف وكل المشاركين في الأمسية العالمية، خاصة أنه جاء مبتكراً بما يتضمنه من أشكال منها جري مجموعة في الخيول في السماء كأنها تتسابق في الميدان، كما أحيت بيكي هيل، أشهر نجوم الغناء في بريطانيا، حفلاً بعد ختام عروض الليزر والألعاب النارية.

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