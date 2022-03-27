هيدياكي فوجيوارا: الخيارات مفتوحة أمام البطل

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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عبر المدرب هيدياكي فوجيوارا عن سعادته البالغة بتحقيق لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك». وأضاف إن تدريباته كانت على أحسن ما يرام قبل السباق، ولذا توقعت الفوز باللقب، مشيراً إلى أن البطل فاز بلقب «ديربي اليابان» ولذا قرر بعدها المشاركة في الشوط.

وقال هيدياكي فوجيوارا إنه عقب هذا الانتصار الكبير سيسعى إلى المشاركة في السباقات العالمية، عادّاً إياه بالنسبة له فخر الإنتاج الياباني.

وأضاف إن الخيارات المستقبلية مفتوحة للبطل، وأبرزها «بريدرز كب» أو «الآرك الفرنسي»، أو «كأس اليابان».

إشادة

وأشاد هيدياكي فوجيوارا بسباقات أمسية كأس دبي العالمي، التي تعد من أقوى السباقات العالمية، وأعطت الفرصة للخيول اليابانية بشكل عام للمشاركة في هذا المحفل العالمي الكبير، مقدماً الشكر الجزيل للجنة المنظمة لكأس دبي العالمي على ما قامت به من تسهيلات في الفترة الماضية وحسن الضيافة والكرم.

وعن هيمنة الخيول اليابانية، أكد أن الاسطبلات اليابانية في السنوات الأخيرة استثمرت كثيراً من أجل تطوير صناعة الخيول، وأنه سعيد بأن هذا الاستثمار بدأ يعطي نتائجه خلال المشاركة في السباقات العالمية.

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