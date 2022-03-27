«شهريار» يكمل هيمنة اليابان بـ «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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واصلت اليابان سيطرتها على الأمسية، باقتناص «شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات» لقب الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب هيدياكي فوجيوارا، مسجلاً زمناً قدره 2.26.88 دقيقة وبفارق رقبة عن «يبير» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي بعد منافسة قوية في شوط أكد فيه الحصان البطل على قدوته وقدراته العالية عبر الأمسية العالمية مضيفاً لقباً غالياً إلى رصيد إنجازته.

وحل ثالثاً «أوثوريتي» لـ«شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» بقيادة كريستوف لومير وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا.

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شارك في الشوط 15 خيلاً، أبرزها، «دبي فيوتشر» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «حكم» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «ويذاوت ايه فايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزني وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، «فور ذي توب» لـ ر ر ر للسباقات «بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري» دبي أونور لمحمد عبد الله بالعبيدة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

مشاركة

كما شهد الشوط مشاركة «جلوري فيز» لـ«شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» أيضاً بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب توموهيتو اوزيكي، ستيللا فيلوتشي لمالكه تسيوشي أونو بقيادة الفارس ميركو ديمورو وإشراف المدرب ناوسوك سوجاي، أوبرليبن لـنادي وشركة رافيان للتهجين المحدودة بقيادة الفارس داميان لين وإشراف المدرب تاكاهيسا تزوكا، «كاسبار» ليوسف محمد الطريف بقيادة الفارس ريكاردو فيريرا وإشراف المدرب محمد الحرابي، «بايلدرايفر» لـ«شراكة لا بايل» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب وليام موير، «ألينكير» لـ«إسطبلات إم إم» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «بورغاس» لمالكه فيداي كهرمان بقيادة الفارس أحمد سليك وإشراف المدرب يلماظ آري.

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