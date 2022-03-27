تعادل إماراتي- ياباني بنكهة الفوز في «دبي تيرف»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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في حالة هي الثانية من نوعها في تاريخ أمسية كأس دبي العالمي تعادل حامل اللقب «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب ثادي جوسدن، و«بانثالاسا» لـ«شركة هيرو للسباق المحدودة» بقيادة الفارس يوتاكا يوشيدا، وإشراف المدرب يوشتو ياهاجي، في الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي، برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار في سباق حبس الأنفاس حتى اللحظة الأخيرة، بل وحتى بعد نهاية مجرياته عندما انتظر الجميع معرفة الفائز بين ثلاثة متنافسين وصولوا جميعاً إلى خط النهاية في توقيت واحد تقريباً، إلا أن صورة النهاية حسمت أمر التتويج الذي ذهب إلى الثنائي «لورد نورث» و«بانثالاسا» بالمشاركة بينهما في واحدة من اللحظات النادرة في تاريخ الحدث العالمي.

وحل ثالثاً «فين دي جارد» لـ«شركة شاداي لسباق الخيول»، بقيادة الفارس بارزالونا، وإشراف المدرب فوجيوارا.

15

وشارك في الشوط 15 خيلاً أبرزها «ديزرت فاير» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، فيما دفعت إسطبلات «شادويل» بـ 3 خيول وهي «الفريق» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، و«حقيقي» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جون هايد، و«محافظ» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، بالإضافة إلى مشاركة «هاروفيان» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ثادي جوسدن، «اورسا مينور» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

مشاركة

كما شهد الشوط مشاركة «شنيل مايستر» لـ«شركة صنداي للسباقات» بقيادة الفارس كريستوف لومير، وإشراف المدرب تاكاهيسا تزوكا، والصاعد الأمريكي «كولونيل ليام» لروبرت إي ولوانا إل لو، بقيادة الفارس إيراد اورتيز جي. آر، وإشراف المدرب تود بلتشر. وشارك في الشوط أيضاً «لورد جليترز» لجيف وساندرا تيرنبول، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، وإشراف المدرب ديفيد اوميرا، «ماي اوبيرون» لـ«شركة ساندرلاند القابضة» بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس، «سير باسكر» لـ«كنت فالي للتهجين إكس آي» بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب وليام نايت، «سفرون بيتش» لملاكه بي في سانجستر، جيه ويجان، واوسانجستر بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدربة جين شابل- هيام.

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