ثادي جوسدن:سباق مثير .. و«رويال آسكوت» وجهة «لورد نورث»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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أكد المدرب ثادي جوسدن أن سباق «دبي تيرف» كان مثيراً جداً والتعادل كان مفاجئاً بالنسبة له، وهذا دليل على قوة الخيول المشاركة في هذا الشوط وخاصة الخيول اليابانية.

وأضاف إن «لورد نورث» كان جاهزاً لهذا السباق بشكل كبير، والخطورة أتت من الخيول اليابانية، وهذا الذي حدث، معبراً في الوقت ذاته عن رضاه بالنتيجة.

وعن الخطة المقبلة لـ«لورد نورث» قال ثادي جوسدن إنهم سيرون حالة البطل عقب السباق، إذ سوف يعود إلى بريطانيا، وقد يتم تجهيزه للمشاركة في شوط «برنس أوف ويلز» في مهرجان «رويال آسكوت».

جدارة

وعن قوة الخيول اليابانية، أكد ثادي جوسدن أن الخيول اليابانية أثبتت جدارتها في السنوات الأخيرة، والدليل هيمنتها على أشواط كأس دبي العالمي، وقبلها كأس السعودية الشهر الماضي، والسبب يعود إلى اهتمامهم بالسلالات القوية . وأكد المدرب يوشيتو ياهاجي أنه توقع تحقيق اللقب، ولكن المفاجأة تمثلت بالصراع الشرس الذي حدث في السباق. وقال: إن «بانثالاسا» حصان متميز، وقد نشارك به في السباقات الأوروبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الخيول اليابانية باتت تنافس أرفع الخيول العالمية، وهذا ما شهدته الأمسية.

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