ألوان بكل أشكال الأناقة

المصدر: دبي - علي الظاهري ــ تصوير: سالم خميس

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شهد حفل الأناقة والقبعات في النسخة 26 لكأس دبي العالمي، مشاركة متميزة من قبل المشاركات، إذ تضمنت الفعالية 6 مسابقات رئيسة وهي: أجمل زي نسائي، أجمل زي رجالي، أجمل زي ثنائي، أجمل قبعة، أفضل قبعة مبتكرة، ومسابقة لونجين لسيدة الأناقة.

وتعد المسابقة من أبرز الفعاليات المصاحبة لكأس دبي العالمي، والتي تستعد لها الحسناوات مبكراً قبل انطلاقة الحدث بأشهر، فيبدأ العارضون المحليون والعالميون عرض أحدث ما لديهم في فنون الموضة والجمال من خلال المراكز التجارية المنتشرة في دبي، إلى جانب بعض قاعات الفنادق في دانة الدنيا ليتحول مضمار ميدان إلى لوحة فنية تتزين بمختلف الألوان والأشكال في عالم الموضة.

وخطفت مسابقة الأناقة الأضواء مبكراً قبل انطلاقة السباقات، وخاصة في ظل المشاركة الكبيرة من السيدات المهتمات بالموضة والأناقة من العالم، ما جعل الحدث العالمي وجهة، ليس من أجل تنافس الخيول على المضمار وحسب، وإنما تظاهرة مجتمعية رياضية كبيرة تجمع الجماهير في درة المضامير، وخاصة أن الفوز بألقاب الموضة والأناقة في كأس دبي العالمي يعد إنجازاً لكل فائز وتم رصد جوائز قيمة لأبطال الأناقة على مستوى السيدات والرجال.

أشكال متميزة

وتزين مضمار ميدان بمختلف الألوان والأشكال والفنون في عالم الموضة والأناقة، خاصة أن زوار وضيوف كأس دبي العالمي، حرصوا على انتقاء الأشكال المتميزة للقبعات المصنوعة على يد أشهر المصممين في عالم الموضة والأزياء، وتحرص كل سيدة على شراء قبعات أكثر تفرداً وتميزاً نظراً لخصوصية هذا اليوم لمحبي سباقات الخيول، وتوفر منافذ البيع ما يلبي مختلف الأذواق لدى السيدات، بينما تبدو اختيارات الرجال للقبعات أكثر سهولة.

وشهدت مسابقات الأزياء والأناقة منافسة قوية على مستوى السيدات أو الرجال بمختلف الفئات.

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