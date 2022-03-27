كويتشي يوشيدا: فخور بالإنجاز العالمي

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قال المدرب كويتشي يوشيدا: إنه سعيد للغاية بفوز البطل «كراون برايد» بلقب الشوط الخامس بطولة «ديربي الإمارات» ضمن أمسية كأس دبي العالمي، كما أعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي تحقق رغم المشاركة القوية والواسعة على مضمار ميدان من نخبة الخيول التي مثلت مختلف الدول، مؤكداً أن البطل قدم أفضل ما لديه من عروض في الأمسية بقيادة الفارس داميان لين واستطاع أن يتعامل مع الشوط بكل احترافية وحنكة وذكاء ليكلل مجهوده بالفوز باللقب في مسك ختام السباق. وأثنى كويتشي يوشيدا على الفارس داميان لين قائلاً: تمكن من التعامل مع مسافة السباق باقتدار، ونجح في مرحلة قدرة وسرعة البطل «كراون برايد» بذكاء مكنه من خطف الانتصار في أحد أقوى الأشواط ونجح بالتالي في إضافة لقب غالٍ إلى سجلاته.

الوجهة المقبلة

وأضاف يوشيدا أن مشاركة البطل المقبلة ستكون في مهرجان رويال آسكوت الملكي على مضمار آبسوم العريق في انجلترا، وتحديداً في شوط «برينس أوف ويلز ستيكس» للفئة الأولى والذي سيكون بلا شك تحدياً آخر للبطل «كراون برايد» بعد أن أثبت جدارته وكفاءته في المنافسة العالمية بالأمس، معتبراً أن الفوز في حدث عالمي مثل هذه الأمسية هو بالتأكيد دليل على قدرات البطل «كراون برايد»، متمنياً تحقيق مزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة وتحقيق أفضل النتائج في مختلف مضامير العالم.

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