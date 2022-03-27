الياباني «كراون برايد» يحسم لقب «ديربي الإمارات»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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عادت الخيول اليابانية لتضرب مجدداً، إذ اقتنص «كراون برايد» لمالكه تريويا يوشيدا لقب الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مبادلة»، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس داميان لين وإشراف المدرب كويتشي شينتاني، مسجلاً زمناً قدره 1.59.76 دقيقة.

وفرض «كراون برايد» نفسه بقوة في السباق، حيث علا تفوقه عندما انتزع اللقب بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني «سمر إيز تومورو» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب بوبات سيمار، ليؤكد بذلك استحقاقه الحصول على لقب «ديربي الإمارات»، بينما حل في المركز الثالث «آيلاند فالكون» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

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شارك في الشوط 16 خيلاً، أبرزها «كومباستشن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كيزو إيتو، بالإضافة إلى مشاركة «بندوج» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

مشاركة

كما شهد الشوط مشاركة «باينهيرست» لـ«إس إف للسباقات، ستارلايت للسباقات، إسطبلات ماداكت» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب بوبات بافرت، «سيكيفو» لمالكه أكيرا ناكاتسوجي بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف المدرب كوشيرو تاكي، «جت باك جولدي» لـ«دبليو سي للسباق، الدابوج، وندرلاند، جولدشتاين» بقيادة الفارس إيراد أورتيز جي. آر، وإشراف المدرب دووج أونيل، «جيلديد إيدج» لـ«جراند فيو» للخيول» و«إسطبل دون ألبرتو» بقيادة الفارس لويس سايز، وإشراف المدرب وليام موت، «ريو هوماري» لمالكه كنجي ماتسوكا بقيادة الفارس كريستوف لومير، وإشراف المدرب دايسوكي تاكاياناغي، بالإضافة إلى «أزور كوست» لمالكه فلاديمير كزاكوف، «كواتي بون» لـ«مربط غوارا ديل سور» بقيادة الفارس فاجنر ليل، وإشراف المدرب أنطونيو سنترا، «إيروين» لـ«مزرعة فولفر الفوتورو» بقيادة الفارس فرانسيسكو لياندرو جونكالفس وإشراف المدرب أنطونيو سنترا، «كيفر» ليو ين هينج وإدموند يو كووك ين بقيادة الفارس هكتور لازو، وإشراف المدرب ريكاردو كولومبو، «ويذرينج» لـ«فيكتورياس» بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، «أرابيان جازلس» لمالكته فترياني هاي بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

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