«سويتزرلاند» لـ«ر ر ر للسباقات».. يهدي الإمارات لقب «دبي جولدن شاهين»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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اقتنص «سويتزرلاند» لـ«ر ر ر للسباقات» لقب الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «أتلانتس دبي»، البالغة قيمة جوائزه 2 مليون دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.11.13 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ريد لا زيل» لـ«شركة طوكيو لسباقات الخيل» بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب تاكايوكي ياسودا، وجاء في المركز الثالث «دكتور سكيفل» لـ«ريد بارونز بارن المحدودة، رانشو تيميسكال المحدود، ريفز للتهجين والسباق ووليام إيه برانش» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب مارك جلات.

مشاركة

شارك في الشوط 14 خيلاً أبرزها «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي، «جود إيفورت» لعبدالله المنصوري، «مراس» لميثاء سالم محمد بالعبيدة السويدي، «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، «مبادل» لـ«المحمدية للسباقات» بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب فوزي ناس، «مانجير» لمدام ناتالي ستاينمان.

قيادة

كما شهد الشوط مشاركة «درين ذا كلوك» لـ«سلام دنك للسباقات، إسطبلات مداكت المحدودة، إسطبلات وندر ومايكل نينتويج» بقيادة الفارس إيراد اورتيز جي. آر وإشراف المدرب صافي جوزيف جيه آر، «إيفرفاست» لـ«مزرعة كيدار - فرانكي اوكونور» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، «سترونج كونستيتيوشن» لـ«ساي جاي للسباق ورودرنر للسباق» بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب دووج اونيل، «وندروير كريجيس» لـ«إسطبلات مداكت، مجموعة الكستون المحدودة «ستوارت جرانت مايكل دب» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب بريتاني روسيل، «تشين أوف لاف» لكوجي مايدا بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب ميشيهيرو أوجاسا.

أمسية

بذكر أن جميع المشاركين جاءوا لكأس دبي العالمي وهدفهم الفوز لكونها أمسية خالدة وتاريخية، وفي النهاية يكون الفوز من نصيب الأفضل والأقوى، ولعل فوز «سويتزر لاند» بلقب بطولة «دبي جولدن شاهين» جاء نتيجة تنفيذ الخطة الموضوعة له بدقة من لحظة الانطلاقة مروراً بمسار السباق.

كما أن التفاؤل قبل انطلاقة السباق والشعوره القوي بإمكانية تحقيق «سويتزر لاند» للفوز، جاء بعد المستوى الطيب الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة.

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