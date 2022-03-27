بوب سيمار: لا مشاركات خارجية للبطل

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أبدى المدرب بوب سيمار سعادته الكبيرة في أمسية كأس دبي العالمي مع البطل «سويتزر لاند» الفائز بلقب بطولة «دبي جولدن شاهين»، موضحاً أن سعادته تضاعفت بعد تحقيق اللقب لأول مرة في هذا الحدث العالمي الذي يعتبر طموح أي مدرب وفارس ومشارك في السباقات، معلناً المدرب سيمار أن وجهة البطل «سويتزر لاند» المقبلة ستكون داخل الدولة في انتظار الموسم المقبل ومن المتوقع أن يحقق البطل مشاركة طيبة في الفترة المقبلة.

وأضاف سيمار: إن البطل لن تكون له مشاركات خارجية في السباقات، خاصة وأنه بلغ من العمر 8 سنوات، معرباً عن فخره بالفوز بسباق من تصنيف الفئات، وتعتبر هذه نتيجة قوية خاصة وأن السباق ضمن الأمسية العالمية الشهيرة كأس دبي العالمي. كما وجه سيمار في ختام حديثه الشكر إلى الجهاز الفني على تعاونه في تدريب البطل وبذل أقصى ما لديه من طاقة وجهود لتحقيق الغاية المطلوبة والهدف الذي يصبو إليه الجميع.

وأكد المدرب المدرب بوب سيمار، أن مجموعة الخيول التي شاركت في السباق تًعد من أسرع الخيول متواجدة في قلب المنافسة، مشيداً بأداء الفارس الفارس تاغ أوشي الذي قدم أداء قوياً في الشوط رغم المنافسة القوية في ظل تواجد نخبة من خيول العالم في هذا الشوط بقيادة أقوى الفرسان.

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