«إيه كيس أوف يو».. يفاجئ الجميع في «القوز للسرعة»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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فاجأ الإيرلندي «إيه كيس أوف يو» لـ «جاري دفلين»، الجميع، بظفره بلقب الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدرب إدريان ماكجينس، مسجلاً زمناً قدره 1.08.81 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «هابي رومانس» لـ «عائلة الماكموراي»، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وجاء في المركز الثالث «مان أوف بروميس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

تميز

شارك في الشوط 16 خيلاً، منها كتيبة مميزة من خيول جودلفين، أبرزها «كرييتف فورس»، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «متفوق» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «نيفال كراون» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بالإضافة إلى مشاركة «خزام» لـ «شادويل» بطل «جبل علي للسرعة»، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا اتزني وإشراف المدرب كيفين ريان.

قيادة

كما شهد الشوط أيضاً، مشاركة «برنويل» لـ «جمعية أنطوان جيلبرت»، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب يان ليرنر، «كاسا كريد» لـ «إل آر إي للسباق المحدودة وإسطبل جيه إي إتش للسباقات المحدودة»، بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب وليام موت، «إنتشايدن» لكوجي مايدا، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، «جت سموكين» لـ «إسطبل آيرونهورس للسباق المحدودة، إسطبلات بلاكبريدج المحدودة، تي إن تي للخيول المحدودة»، و«رابطة ساراتوجا سيفن للسباقات المحدودة»، بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب مارك كاسي، «لودا سيون» لـ «شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي»، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب تاكاشي سايتو، «تاكسيوالا» لمالكه أسامة عمر الدافع، بقيادة الفارس رونان توماس وإشراف المدرب أسامة الدافع، «إير دو فالس» لملاكه كورين باراندي باربي وآلان بينابينت، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدربة كورين باراندي باربي، «سويسا» لجورج ستراوبريدج، بقيادة الفارس أوليفييه بيليه وإشراف المدرب فرانسوا رهووت.

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