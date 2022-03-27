أدريان ماكجينس: وجهة البطل القادمة «رويال آسكوت»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد المدرب أدريان ماكجينس أن الوجهة المقبلة للبطل «إيه كيس أوف يو»، الفائز بلقب الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، بقيادة الفارس رونان ويلان، مسجلاً زمناً قدره 1.08.81 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «هابي رومانس» لـ«عائلة الماكموراي»، أن مهرجان رويال آسكوت الملكي في إنجلترا سيكون المحطة التالية، من أجل حصد اللقب.

جدارة

وأوضح المدرب أدريان ماكجينس أن البطل «إيه كيس أوف يو» لم يحدث مفاجأة في الشوط، وإنما مستواه تطور كثيراً بالمقارنة بمشاركته في أمسية «سوبر ساترداي»، مؤكداً أن خيول السرعة ساعدتها أرضية المضمار في بطولة القوز للسرعة، وكانت مجموعة من أسرع الخيول موجودة في المنافسة، مؤكداً أن الفارس رونان ويلان قدم أداءً قوياً في الشوط، ونجح بكل قوة في حصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

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