كريستوف لومير: البطل تمركز في موقع ممتاز

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الفارس كريستوف لومير، بمستوى البطل «ستاي فوليش»، وتمركزه في موقع ممتاز في شوط كأس دبي الذهبي لمسافة 3200 متر، برعاية الطاير للسيارات، مؤكداً أنه استطاع التحرر من خيول جودلفين، ليجد طريقاً للانطلاق نحو خط النهاية، وأضاف أنه تمكن من انتزاع اللقب، رغم صعوبة وقوة المشاركين.

وأشار الفارس كريستوف لومير، إلى أن المشاركة المقبلة، يمكن أن تكون في أي مضمار عالمي، بدون تخوف من المنافسة.

لحظات حاسمة

قال المدرب يوشيتو ياهاجي، إن السباق شهد قوة في مستوى المنافسة، والذي انعكس على نهاية السباق، حيث جاء الفوز في اللحظات الحاسمة، مشيراً إلى أن أرضية المضمار ساعدت البطل «ستاي فوليش» على تحقيق اللقب، حيث استفاد تماماً من الأرضية المناسبة له خاصة، والتي ساعدت أسلوبه في الانطلاق القوي جداً في الأمتار الأخيرة، التي نجح من خلالها في حسم اللقب، رغم المنافسة القوية من «مانوبو» صاحب المركز الثاني، و«المظهر» الذي حل ثالثاً، مختتماً: «بالفعل كان سباقاً يحبس الأنفاس».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز