الياباني «ستاي فوليش» يحسم لقب «كأس دبي الذهبي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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واصلت خيول اليابان تألقها، إذ اقتنص «ستاي فوليش» لـ«شركة شاداي لسباق الخيول» لقب الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «الطاير للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، مسجلاً زمناً قدره 3.19.64 دقائق، وبفارق نصف طول عن «مانوبو» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «المظهر» لتوفيق سعيد علي بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

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وشارك في الشوط 13 خيلاً، يتقدمها «باشن آند جلوري» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«فولكانك سكاي» لجودلفين بقيادة الفارس لويس ستيوارد، وإشراف المدرب سعيد بن سرور أيضاً.

مشاركة

كما شهد الشوط مشاركة «اليغنك» لمالكه آر جيه تافت، بقيادة الفارسة صافي اوسبون، وإشراف المدرب جيمي اوسبون، «بارون سامدي» لـ«ليتش للسباقات المحدودة»، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب جوزيف اوبراين، «إيست آسيا» لسيد حشيش، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب آيان وليامز، «إمبرور أوف ذا صن» لـ«فيكتورياس» بقيادة الفارس ادري دي فريز، بالإضافة إلى «ميريناك» لـ«إسطبلات باركي باتريسيوس للسباق»، بقيادة الفارس فرانسيسكو لياندرو جونكالفس، وإشراف المدربة ماريا مونوز، «رودريجو دياز» لـ«كوانتم ليب وأستراليا للخيول الأصيلة»، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، «كاسلبار» لفهد محمد العريني بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب هلال العلوي، «فيلوتشي أورو» لمالكه تسيوشي أونو، بقيادة الفارس ميركو ديمورو، وإشراف المدرب ناوسوك سوجاي.

تنافس

وتميز السباق بالمنافسة القوية بين الخيول ولم يحسم إلا في الأمتار الأخيرة عندما تمكن البطل «ستاي فوليش» من حسم المنافسة مع «مانوبو» بفارق نصف طول ليمنح اليابان فوزاً جديدا في الأمسية العالمية.

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