«باثرات ليون» يهدي اليابان لقب «جودلفين للميل»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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تواصلت المفاجآت في الأمسية، عبر تحقيق النجم الياباني «باثرات ليون»، لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة»، لقب الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المضمار الرملي، برعاية «نخيل»، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.03 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي، وجاء في المركز الثالث «ستورم دميج» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

16 خيلاً

وشهد الشوط مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «سيكريت أمبشن» لمالكه الليبي ناصر عسكر، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار، و«دبي أيكون» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي، «مبكر» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون، «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

قيادة

كما شارك في الشوط أيضاً «غريت سكوت» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب عبد الله بن مشرف، «النفود» لـ «إسطبلات الراشد»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، «بانكيت» لـ «وينشل للتهجين»، و«وليس هورتون للسباقات»، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب ستيفن آسموسين، «سنابر سينكلير» لـ «إسطبل بلوم ريسينج - جيفري بلوم»، بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب ستيفن آسموسين، «فول فلات» لمالكه تسيوشي أونو، بقيادة الفارس هيروتو يوشيهارا وإشراف المدرب هيديوكي موري، «سوليست ثندر» لمالكه مينورو موراكامي، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب دايسوكي تاكاياناغي، بالإضافة إلى «جولدن جول» لديل برينان، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون، فيما تشارك بريطانيا بـ «بوجو» لمالكيه جاري ولينيت وودوارد، بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز، بالإضافة إلى ممثل روسيا «توز» لـ «إسطبل داكي»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب بوبات سيمار.

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