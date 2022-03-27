الياباني ساكاي: تحقق الحلم

المصدر: دبي- خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الفارس الياباني ريوسي ساكاي بأداء البطل الجواد «باثرات ليون» الفائز بلقب جودلفين للميل، مؤكداً أنه يشعر بأن حلمه قد تحقق بانتزاع اللقب من وسط كوكبة من أبرز الخيول، من بينها الأمريكية القوية في هذه المسافة. وأضاف ساكاي: إن المنافسة كانت صعبة، وإنه فخور بنيل اللقب، والذي سبق للخيول اليابانية نيل لقبه للمرة الأولى عام 2006 عن طريق الجواد «يوتوبا» وقال: إنه لم يتوقع الفوز، ولكن الأرضية كانت مناسبة ومساعدة لتحقيق اللقب.

سعادة

كما أعرب الفارس الياباني ريوسي ساكاي، الفائز بلقب هذا الشوط عن سعادته بالتتويج للمرة الأولى في كأس دبي العالمي معتبراً ان هذا اللقب سيكون حافزاً له ودافعا لتحقيق المزيد في المستقبل. وأضاف الفارس الياباني ريوسي ساكاي: هذا اللقب الغالي «جودلفين للميل» والذي حققته في أقوى السباقات وهو كأس دبي العالمي، سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لي وللجواد «باثرات ليون» العائد من التتويج قبل شهرين على مضمار عشبي، موضحاً أن حلم المشاركة في الحدث العالمي كان حلماً يراوده كثيراً منذ سنوات طويلة، وها هو يتحقق الآن والجميل أنه جاء مقروناً بلقب وبفوز غالي على منافسين في غاية القوة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز