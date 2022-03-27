«فيرست كلاس» يفجر المفاجأة ويهدي قطر «دبي كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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فجر النجم القطري «فيرست كلاس» لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، برعاية «إثراء دبي»، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس رونان توماس، وإشراف المدرب البان دي ميول، مسجلاً ًزمناً قدره 2.14.24 دقيقة، وبفارق رأس عن «كيرليس ديل روك» لـ«إسطبلات العجبان»، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب أحمد المحيربي.

وحل ثالثاً «هادي دي كارير» لخليفة بن شعيل الكواري، بقيادة الفارس أوليفييه بيليه، وإشراف المدرب توماس فورسي.

وكان الشوط قد شهد مشاركة 16 خيلاً أبرزها دريان» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، بقيادة الفارس أيوريتز منديزابل، وإشراف المدرب ديديه جيلمين، «جوغورثا دي مونلاو» لـ«ياس للسباقات»، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب جان كلود بيكو، «براق» لـ«ياس للسباقات» أيضاً بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب جان كلود بيكو،، «إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إرنست اورتيل، «اشتون توريتس» لزياد كلداري، بقيادة الفارس كريستوف لومير، وإشراف المدرب إبراهيم أصيل، «داجو لوتوا» لـ«الرحماني للسباقات»، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب أحمد المحيربي.

مشاركة

كما شهد الشوط أيضاً مشاركة «منير دي سولي» لعبد الله فهد إيه إتش العطية، بقيادة الفارس ماكسيم جايون وإشراف المدرب البان دي ميول، «حمداني خالد الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب سعد بن مطلق، «ضرغام عذبة» لـ«عذبة للسباقات» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب محمد دقاش، «جارف» لمالكه هيف محمد القحطاني- حاسك بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، وإشراف المدربة إليزابيث برنارد، «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس» وفوزي ناس، بطل «الجولة الأولى- بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، بالإضافة إلى مشاركة الجواد العماني «راجح» لباسل مسعود صالح الكبسي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب مصبح المهيري، وأيضاً الفرس الليبية «لمة شمل كيو إيه» لمصطفى أحمد تيكا، بقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، وإشراف المدرب جون دي ميول.



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