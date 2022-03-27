نايف الكعبي: نشكر الإمارات.. الفوز أفرح قلوبنا

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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تقدم نايف بن سعد بن شريدة الكعبي مالك «فيرست كلاس» بطل «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات واللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي على حسن الضيافة والاستقبال.

وعبر نايف الكعبي عن سعادته بالفوز باللقب الغالي، مضيفاً أنه توقع البطل أن يكون ضمن المراكز الأولى خاصة أن نتائجه الأخيرة تؤهله بأن يكون ضمن هذه المراكز، إلا أن الفوز أدخل الفرحة لهم والسرور خاصة عقب تغلبهم على أبرز المرشحين للبطولة، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه المدرب البان دي ميول والفارس رونان توماس في تحقيق اللقب الغالي.

خطة الفوز

ومن جانبه، قال المدرب البان دي ميول إن الفوز له طعمم خاص، وهو سعيد جداً بتحقيق الفوز، وإنه أفضل الخيول العربية، خاصة الأداء الذي قدمه قبل المشاركة في السباق.

وأضاف إنه لم يتوقع الفوز نظراً لمشاركة أقوى الخيول، مضيفاً إنه كان واثق بأن البطل سيكون ضمن الـ 4 الأوائل ولكن الفوز كان مفاجئاً بالنسبة لي. والخطة القادمة، قال البان دي ميول إن البطل سيعود إلى فرنسا وبعدها سيشارك في كأس العالم للخيول العربية على مضمار «لونغشامب» في فرنسا.

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