محمد بن راشد يحضر كأس دبي العالمي ويؤكد: "الإمارات أرض الفرص وميدان التنافس في مختلف المجالات"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت أرضاً للفرص وميداناً للتنافس في مختلف المجالات بما تتمتع به من مقومات وما تمتلكه من إمكانيات، مشيراً سموه إلى ما تشهده الإمارات من تقدم ونمو ضمن مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية على وجه الخصوص، لما تخطى به من شعبية كبيرة وتاريخ طويل كجزء أصيل من تراث دولة الإمارات والمنطقة العربية.

كما أكد سموه أن كأس دبي العالمي للخيول أصبح حدثاً فريداً ينتظره كل عشاق الفروسية في العالم، وتمكن خلال السنوات الماضية من استقطاب أبرز المهتمين بهذه الرياضة، بعد أن ترك بصمة واضحة ومؤثرة في عالم سباقات الخيل، وأصبح المقصد الأول لمشاركة نخب الملاك والمدربين والفرسان، ما يدعونا جميعاً للفخر والاعتزاز بما حققته دبي ودولة الإمارات من مكانة متميزة باحتضانها أهم بطولات الفروسية، ويثبت جدارتها في استضافة وتنظيم أقوى وأكبر المناسبات الرياضية.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لفعاليات الدورة الـ 26 لكأس دبي العالمي 2022 الأقوى والأكثر شهرة بما يحظى به من اهتمام كبير ومتابعة عالمية.

منافسات قوية

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أشواط البطولة العالمية التي حضرها أكثر من 60 ألف من جمهور رياضة الفروسية، وشهدت منافسات قوية بين فرسان العالم، معرباً سموه عن سعادته بما شهدته النسخة السادسة والعشرين للكأس من مشاركات كبيرة، تتناسب في حجمها ونوعيتها مع سمعة ومكانة البطولة الأولى عالمياً في عالم الفروسية، والتي شهدت خلال دورتها الحالية مشاركة واسعة من نُخَب مُلّاك الخيول والمدربين والفرسان الذين قدموا إلى دبي خصيصاً من مختلف أنحاء العالم للمنافسة على ألقابها.

تتويج

وقد توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي للخيول والذي توج به الجواد "كنتري جرامر" لـ"إسطبلات زيدان للسباق، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب الأمريكي بوب بافرت، وتسلم عمرو زيدان مالك الجواد كأس دبي العالمي للخيول الذي أقيم على مضمار "ميدان" برعاية طيران الإمارات لمسافته 2000 متر، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ أجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.

حضر الحدث العالمي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار بالديوان الملكي السعودي، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمملكة البحرين، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز