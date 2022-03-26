"فيرست كلاس" بطلا لـ""دبي كحيلة كلاسيك" أول أشواط كأس دبي العالمي

المصدر: وام تصوير- أكزافير ويلسون

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حسم الجواد فيرست كلاس اليوم أول أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ26 و الذي يقام على مضمار ميدان وفاز بلقب "دبي كحيل كلاسيك" للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «إثراء دبي»، والذي يبلغ إجمالي جوائزه مليون دولار، وشارك فيه 16 جوادا.

ونجح "فيرست كلاس" المملوك للقطري نايف بن سعد الكعبي، بقيادة الفارس رونان توماس، ومدربه البان دي ميول، في إنهاء مسافة السباق في زمن قدره 2:14:24 دقيقة ليحصل على جائزة قدرها 580 ألف دولار، متفوقا على "كيرليس ديل روك" من اسطبلات العجبان، بقيادة بارتيك كوسجراف، والمدرب أحمد المحيربي و الذي حل ثانيا وحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار ..

فيما جاء في المركز الثالث "هادي دي كارير" لخليفة بن شعيل الكواري من قطر بقيادة أوليفييه بيليه و المدرب توماس فورسي، وحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.

وأعرب القطري نايف بن سعد بن شريدة الكعبي مالك الجواد "فيرست كلاس" الفائز بلقب "دبي كحيلة كلاسيك" عن سعادته بالتتويج بأول أشواط كأس دبي العالمي والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي بجوائز قدرها مليون دولار.

وقال في تصريحات عقب التتويج : " إن الجواد العائد من التتويج بلقب النسخة الأولى من كأس المنيفة للخيول العربية الأصيلة والذي أقيم الشهر الماضي في السعودية، استطاع أن يواصل تألقه ونجاحاته بالتتويج في كأس دبي العالمي " .

من جانبه أكد الفارس رونان توماس أنه خاض سباقا رائعا وصعبا للغاية في أول أشواط كأس دبي العالمي، وعلى الرغم من تمكنه من الانفراد في الأمتار الأخيرة إلا أن الجواد " كيرليس ديل روك " من الإمارات بقيادة الفارس باتريك كو سجراف كان قريبا للغاية من اللحاق بالصدارة والمركز الأول، الأمر الذي يدل على قوة وحماسة هذا الشوط".

بدوره قال مدرب الجواد " فيرست كلاس" البان دي ميول إنه سعيد بالفوز الثاني على التوالي الذي حققه الجواد" فيرست كلاس" في غضون شهر واحد، بعد التألق في سباق كأس السعودية، ليؤكد أن الرهان عليه كان حقيقيا.

ولفت مدرب الجواد " فيرست كلاس" إلى أن ما تحقق هو نتاج لعمل كبير قام به كل فريق العمل من أجل التتويج في كأس دبي العالمي.

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