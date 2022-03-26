صحافة العالم: كأس دبي العالمي.. تميّز وريادة

المصدر: متابعة: خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجمعت الصحافة ووسائل الإعلام العالمية على قوة النسخة الـ26 لكأس دبي العالمي، والتي تشهد مشاركة نخبة من الخيول الأبطال، ما يجعلها النسخة الأكثر غموضاً وإثارة نظراً لصعوبة معرفة الأبطال الذين سيتوجون بألقاب الأشواط التسعة للأمسية.

ورأت وسائل الإعلام العالمية أن كأس دبي العالمي ما زال يحافظ على ريادته وتميزه ويجذب أقوى الأبطال، والدليل الشوط التاسع الرئيس كأس دبي العالمي الذي بات مفتوحاً على الاحتمالات والتوقعات كافة.

تكريم إنجازات

ركزت صحفية «ريسنج بوست» البريطانية على حظوظ اسطبلات «شادويل» في أمسية كأس دبي العالمي الذي سينطلق اليوم على مضمار «ميدان» العالمي.

وقالت الصحيفة إن هذه النسخة من البطولة جاءت بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه» الذي ترك بصمة عالمية كبيرة في سباقات الخيل.

وأبرزت الصحيفة تصريحات المدرب أوين بوروز الذي تحدث عن حظوظ «حكم» لـ«شادويل» في الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 6 ملايين، مبدياً تفاؤلاً حذراً وخاصة مع مشاركة نخبة الخيول اليابانية التي تمتلك اليد العليا في هذا السباق.

وأضاف أوين بوروز إن فوز «حكم» بلقب الشوط اليوم، سيكون بمقام تكريم لإنجازات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه» في عالم الفروسية وسباقات الخيل.

حلم متجدد

ومن جانبها، نشرت صحفية «ميرور» الإنجليزية مقالاً تحدثت فيه عن حلم الفارس المخضرم فرانكي ديتوري بتحقيق لقب كأس دبي العالمي هذا العام، إذ يشارك في الشوط على صهوة «كنتري جرامر» لـ«اسطبلات زيدان للسباق، مزرعة وينستار، كومونولث للتهجين» وصيف «كأس السعودية» بإشراف المدرب بوب بافرت.

وأضافت الصحيفة إن فرانكي ديتوري سبق له الفوز باللقب ابتداء مع البطل الأسطوري «دبي ملينيوم» عام 2000.

خيل منافس

ونشرت «Paulick Report» تقريراً تحدث عن حظوظ «هوت رود شارلي» لـ«رود رنر للسباق (جريم هيلم)، بوت للسباق وليام شتراوس، اسطبل جينسواي» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب دووج أونيل الذي سيشارك في شوط كأس دبي العالمي.

وأبرز الموقع تصريحات المدرب دووج أونيل الذي أكد فيه تفاؤله بتحقيق اللقب على الرغم من الخطورة التي يشكلها المرشح الأول بطل «بريدرز كب مايل» و«كأس بيغاسوس العالمية» «لايف إز جود» لـ«مزرعة وينستار ونادي تشاينا للخيول» بقيادة الفارس إيراد أورتيز جي. آر، وإشراف المدرب تود بلتشر.

خطورة يابانية

وبدوره، تحدث موقع «Daily Racing Form» في تقرير عن الخطورة التي تشكلها الخيول اليابانية المشاركة في الأمسية العالمية.

وأضاف التقرير إن الذي لا يضع الخيول اليابانية في الحسبان سيكون على خطأ، وخاصة أن الخيول المشاركة فازت بعدد من السباقات الكبرى وخاصة في أمسية «كأس السعودية» التي توجت بأربعة ألقاب فيها.

وأشارت التقرير إلى أن سر تطور الخيول اليابانية لا يخفى على أحد وخاصة الاهتمام بالنوعيات الممتازة من سلالات الخيل، وشراء أجود أنواع الخيول المشاركة في أقوى السباقات العالمية، هذا إلى جانب أن «كأس اليابان» تعد من أبرز السباقات العالمية، كما أن الموسم الياباني للسباقات مستمر طوال العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز