توم ماركواند وهويل دويل منافسة بين زوجين في الحدث العالمي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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سيكون الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، على موعد مع قصة لم تحدث قط في عالم سباقات الخيل والفروسية، إذ سينافس الفارس الإنجليزي توم ماركواند الذي سيمتطي صهوة «ماي اوبيرون» لـ«شركة ساندرلاند القابضة»، زوجته الفارسة هولي دويل التي ستشارك مع «سفرون بيتش» لملاكه بي في سانجستر، جيه ويجان، واوسانجستر.

ويعد هذا الأسبوع متميزاً جداً للفارسين، إذ قبل 4 أيام تزوجا في مراسم بسيطة بإنجلترا، وقضيا شهر العسل في سلطنة عُمان، قبل التوجه إلى دبي للمشاركة في الأمسية العالمية.

قصة حب

وكان توم ماركواند قد أعلن العام الماضي رسمياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقدمه لخطبة الفارسة المتميزة هولي دويل ليكونا بذلك أول ثنائي في عالم سباقات الخيل، بعد علاقة حب طويلة منذ أن كانا في بداية مسيرتهما في سباقات الخيل.

وركزت الصحافة ووسائل الإعلام البريطانية على هذه المصادفة الأولى من نوعها، إذ استعرض موقع «Sky Sports» المشاركة الأولى للفارسة دويل في أمسية كأس دبي العالمي.

وقالت التقارير إن هذا الأسبوع سيكون متميزاً لو حققت هولي دويل اللقب، وخاصة أنها قبل 4 أيام تزوجت الفارس توم ماركواند الذي سيشارك هو الآخر في الشوط ذاته.

بدورها تحدثت صحيفة «ميرور» عن حفل الزفاف البسيط الذي أقيم بحضور الأسرة والأصدقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفارسين لن يجدا الوقت الطويل للاستمتاع بشهر العسل، إذ سيتوجها إلى دبي للمشاركة في الأمسية العالمية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهما سعيدان بوجودهما مع بعضهما بعضاً في السباق.

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