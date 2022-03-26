«نخيل» ترعى شوط «جودلفين للميل»

المصدر: دبي - البيان

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أضافت شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً، شوط «جودلفين للميل» ضمن كأس دبي العالمي، اليوم، لقائمتها المتنامية من رعاية الأحداث الرياضية العالمية. ويبدأ سباق الفئة الثانية المثير في الأمسية الأغلى في العالم لسباقات الخيل، في الساعة 4:20 عصر اليوم (بتوقيت الإمارات)، ويمتد لمسافة تزيد على 1.600 متر أو ميل واحد، على المسار الترابي، وتبلغ قيمة جوائزه مليون دولار، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 580 ألف دولار.

منافسة

وفي المعتاد، تتمتع الخيول المحلية بالمشاركة في شوط «جودلفين للميل»، ولكن هذا العام، تشارك الخيول من جميع أنحاء العالم في السباق المرموق بما في ذلك، «النفود»، «سوليست ثاندر»، «الجزائر»، «ستورم دامج»، «ديزرت ويزدوم»، وغيرها من التي ستتنافس ضد البطل المدافع عن لقبه الجواد «سيكريت أمبيشن» وذلك في سباق مثير للغاية.

دعم

من جانبه، قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: «تفخر شركة «نخيل» بكونها جزءاً من كأس دبي العالمي الشهير، والذي ساعد على وضع دبي على الخريطة الرياضية العالمية. نحن فخورون بتعزيز دعم دبي لمواهب الفروسية المحلية والدولية، ونتطلع إلى أمسية سباق مثيرة ورائعة».

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