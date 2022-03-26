545 ألف درهم قيمة جوائز ترشيحات الجمهور

المصدر: دبي - البيان

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رصدت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي 2022 مبلغ 545 ألف درهم جوائز لمسابقات ترشيحات الجمهور، وتفاصيلها كالتالي:

من يتمكن من ترشيح 6 خيول فائزة ينال مبلغ 150 ألف درهم، ومن ينجح في ترشيح 5 خيول فائزة في 6 أشواط ينال مبلغ 30 ألف درهم.

ويحصل من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 20 ألف درهم، ويحصل من يكسب مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة (الرابع والخامس) مبلغ 50 ألف درهم. وينال من يفوز بمسابقة الفئة المزدوجة الوسطى (السادس والسابع) مبلغ 60 ألف درهم.

جوائز مشجعة

وينال من يفوز بمسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة «الثامن والتاسع» مبلغ 75 ألف درهم.

وجائزة الأشواط الثلاثية «السابع والثامن والتاسع» 50 ألف درهم، ويحصل الفائز بجائزة الترضية للأشواط الثلاثية لأعلى النقاط على مبلغ 10 آلاف درهم.

ويحصل من يكسب مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس مبلغ 50 ألف درهم.

ومن ينجح في مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير (شوط كأس العالم) ينال مبلغ 50 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقة الأشواط الستة (الجائزة الكبرى) مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول.

على المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع فوزها بالمركز الأول في كل شوط مع فرصة الفوز بجوائز نقدية كل أمسية سباق.

توزع الاستمارات عند بوابات الدخول فقط، يجب تعبئة الاستمارات وإيداعها في الصناديق المخصصة قبل 15 دقيقة من انطلاق الشوط الرابع.

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