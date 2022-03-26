«ريال وورلد» و«ماغني كورس» و«هايبوثيتيكال» أمل الإمارات

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تتجه أنظار عشاق ومحبي السباقات العالمية اليوم إلى مضمار «ميدان»، حيث ينطلق الشوط الرئيس التاسع لكأس دبي العالمي في نسخته الـ26 لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار بمشاركة 10 خيول.

طموح جودلفين

ويطمح فريق جودلفين إلى الاحتفاظ باللقب، إذ يدفع الفريق الأزرق الملكي بكل من «ريال وورلد» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ماغني كورس» ثالث النسخة الماضية بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب آندريه فابر، فيما يسعى المدرب سالم بن غدير إلى تحقيق أول انتصار له في الكأس العالمي، حيث سيقوم بإشراك «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

منافسة أمريكية

أما الخيول الأمريكية فستكون منافسة قوية في الشوط، يتصدرها المرشح الأبرز بطل «بريدرز كب مايل» و«كأس بيغاسوس العالمي» «لايف إز جود» لـ«مزرعة وينستار ونادي تشاينا للخيول» بقيادة الفارس إيراد أورتيز جي. آر، وإشراف المدرب تود بلتشر، «هوت رود شارلي» لـ«رود رنر للسباق (جريم هيلم)، بوت للسباق وليام شتراوس، إسطبل جينسواي» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب دووج أونيل، «ميدنايت بوربون» لـ«ونشيل للتهجين المحدودة» ثالث «كأس السعودية» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب ستيفن آسموسين.

وستكون الخيول السعودية حاضرة في الشوط عبر «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق، مزرعة وينستار، كومونولث للتهجين» وصيف «كأس السعودية» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب بوب بافرت، فيما يمثل الكويت «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» وصيف «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

عودة الوصيف

كما سيشهد الشوط عودة وصيف النسخة الماضية الياباني «شوا ويزارد» لمالكه شينوبو ناكانيشي بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب ريوجي أوكوبو، بالإضافة إلى النجم البرازيلي «إيرو تريم» لـ«مزرعة أولد فريندز»الفائز بسباق «بريمي لاتينو أمريكانو» بقيادة الفارس فانجر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا.

» بطاقة

الشوط«كأس دبي الذهبي»

المسافة2000 متر - رملي

الرعاية طيران الإمارات

الجائزة12 مليون دولار

» ترشيحات الخبراء

الأول «لايف إز جود»

الثاني «هوت رود شارلي»

الثالث «كنتري جرامر»

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