فرسان الإمارات أبطال في مختلف السباقات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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لا تقتصر انجازات فرسان الامارات في مسابقة كأس دبي العالمي فحسب وإنما تطال جميع تخصصات سباقات الخيول،لإاينما حلوا وشاركوا إلا وحصلوا على المركز الأول وعانقوا الذهب، من مضامير القدرة الى الخيول العربية و قفز الحواجز وجمال الخيول.

ومنذ البدايات ارتبط اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بسباقات القدرة منذ صغره وسطر سموه اسمه بأحرف من نور ومداد من ذهب في تاريخ سباقات القدرة العالمية، وقد قفز إلى بطولات القدرة المحلية والعالمية، بفضل قدراته العالية وتمرسه، إذ تمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة، التي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014.

كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014 إلى جانب احتفاظه بلقب كأس محمد بن راشد للقدرة مرتين على التوالي. إلى جانب فوزه بكأس دبي العالمي 2015، بواسطة «برينس بيشوب».

مهرجان منصور بن زايد

وتواصلت مسيرة الإنجازات، إذ وجّه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، في عام 2009، بإقامة مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأصبحت محط أنظار العالم سنوياً بالمهرجان الختامي، الذي يقام سنوياً في العاصمة أبوظبي، والتي تتضمن إقامة أغلى سباقات العالم للخيول العربية وهي «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

ويجوب المهرجان مختلف بلاد العالم، للتعريف بالخيول العربية الأصيلة، واتسع المهرجان في ما بعد، ليشمل قارات العالم كافة.

بصمة حمدان بن راشد

يعد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أكبر الداعمين لسباقات الخيل في دولة الإمارات والعالم، إذ يُحسب له دعم وتطوير صناعة تربية الخيل، وإعلاء شأن الجواد العربي، والدليل على ذلك جائزة سباقات الخيول العربية الأصيلة التي بلغت ذروتها على مر السنوات بسباق دبي الدولي بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة.

كما يمتلك مزارع وإسطبلات «شادويل»، بالإضافة إلى مزرعة «ديرنزتاون» قرب العاصمة الإيرلندية دبلن، و«شادويل فارم» في ولاية كنتاكي الأمريكية، إذ حققت خيوله عدداً من الإنجازات البارزة في المضامير المحلية والعالمية، وأبرزها كأس دبي العالمي، والديربي الإنجليزي.

ويُحسب له، دعم وتطوير صناعة تربية الخيل، وإعلاء شأن الجواد العربي، فقد أسهم في تطور وازدهار سباقات الخيول العربية الأصيلة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.

ويعد أول مالك خيل عربي ينال شرف الفوز ببطولة الديربي الإنجليزي مرتين منذ عام 1989، وأول مالك عربي يفوز ببريدرز كاب كلاسيك الأمريكي، وفاز بكأس دبي العالمي مرتين، وملبورن كاب مرتين، إضافة إلى ألفي جينيز الفرنسي، علاوة على فوزه في سلسلة من الانتصارات المتتالية في سباقات الفئة الأولى «جروب ون»، في كل من أوروبا وأمريكا وأستراليا والإمارات.

وتعد جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لسباقات الخيول العربية الأصيلة، من أشهر الجوائز في الساحة العالمية، إذ جرى تنظيم الجائزة في سباقات متميزة للخيول العربية في كل من إيطاليا، هولندا، فرنسا، قبل أن تبلغ قمتها بسباق دبي الدولي بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة.

وكان للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه» دور كبير وبارز في دعم رياضة الفروسية، إذ كان له الفضل في تأسيس سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة عام 1982 بمضمار كمبتون بارك البريطاني قبل أن ينتقل بعد 9 سنوات إلى نيوبري، ليستمر الدعم لسباقات الخيل في الإمارات وخارجها في مختلف وأبرز البطولات.

جمال الخيل

أما بطولات جمال الخيل فقد حققت الإمارات فيها قفزة نوعية كبيرة محلياً ودولياً، وأسهمت في نشرها من أجل تشجيع الملاك والمربين على زيادة الإنتاج والمشاركة باسم الدولة في مختلف بطولات العالم، الأمر الذي تحقق بالفعل في كبرى البطولات بأمريكا وأوروبا.

وتشرف جمعية الإمارات للخيول العربية على البرنامج الذي يتضمن 13 بطولة ومنافسة، ومن بينها 6 بطولات دولية، في الموسم الحالي، ومن أبرز البطولات التي تقام في الإمارات لجمال الخيول، بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل وبطولة دبي الدولية لجمال الخيل، وبطولات نادي الشارقة للفروسية للخيول العربية الأصيلة أيضاً، وبطولة عجمان وغيرها الكثير.

قفز الحواجز

ينظم اتحاد الإمارات للفروسية في الموسم 20 بطولة محلية لبطولات قفز الحواجز، وما يقارب من 12 بطولة دولية، ومن أبرزها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة فئة خمس نجوم، وهي المؤهلة إلى نهائي كأس الأمم، وكذلك بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة فئة خمس نجوم، وبطولة الشارقة الدولية والمؤهلة لكأس العالم فئة ثلاث نجوم، وغيرها.

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