«دريان» يسعى للاحتفاظ بلقب «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يشهد الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «إثراء دبي»، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، مشاركة 16 خيلاً، يتقدمها بطل النسخة الماضية «دريان» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، الذي يسعى للحفاظ على اللقب بقيادة الفارس أيوريتز منديزابل وإشراف المدرب ديديه جيلمين.

كما يمثل الإمارات في هذا الشوط، «جوغورثا دي مونلاو» لـ«ياس للسباقات» بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب جان كلود بيكو، «براق» لـ «ياس للسباقات» أيضاً بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب جان كلود بيكو، «كيرليس ديل روك» لـ «إسطبلات العجبان» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب أحمد المحيربي، «إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل، «اشتون توريتس» لزياد كلداري بقيادة الفارسكريستوف لومير وإشراف المدرب إبراهيم أصيل، «داجو لوتوا» لـ «الرحماني للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب أحمد المحيربي.

مشاركة قطرية

وستكون المنافسة مفتوحة على مصراعيها خاصة مع تواجد نخبة من الخيول العربية المميزة أبرزها النجم القطري «هادي دي كارير» لخليفة بن شعيل الكواري بطل «كأس العبية» للخيول العربية الأصيلة في أمسية «كأس السعودية» بقيادة الفارس أوليفييه بيليه وإشراف المدرب توماس فورسي، كما يشارك من قطر أيضاً «فيرست كلاس» لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي بقيادة الفارس رونان توماس وإشراف المدرب البان دي ميول، «منير دي سولي» لعبد الله فهد إيه إتش العطيه بقيادة الفارس ماكسيم جايون وإشراف المدرب البان دي ميول.

خيول سعودية

ويمثل المملكة العربية السعودية في الشوط كلاً من «حمداني خالد الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أحد المرشحين لنيل اللقب بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب سعد بن مطلق، «ضرغام عذبة» لـ «عذبة للسباقات» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب محمد دقاش، «جارف» لمالكه هيف محمد القحطاني - حاسك بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدربة إليزابيث برنارد.

مشاركة بحرينية

فيما يمثل مملكة البحرين «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس» وفوزي ناس، بطل «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، بالإضافة إلى مشاركة الجواد العماني «راجح» لباسل مسعود صالح الكبسي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، وأيضاً الفرس الليبية «لمة شمل كيو إيه» لمصطفى أحمد تيكا بقيادة الفارس أوليفييه داندينيه وإشراف المدرب جون دي ميول.

» بطاقة

الشوط «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية

المسافة2000 متر -«الفئة الأولى» - رملي

الرعاية«إثراء دبي»

الجائزة مليون دولار

» ترشيحات الخبراء

الأول «آر بي ريتش لايك مي»

الثاني «هادي دي كارير»

الثالث «حمداني خالد الخالدية»

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