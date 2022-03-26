«سيكريت أمبشن» يدافع عن لقب «جودلفين للميل»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يشارك في الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «نخيل»، البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، 16 خيلاً، أبرزها «سيكريت أمبشن» لمالكه الليبي ناصر عسكر، الذي سيسعى للحفاظ على اللقب، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وسيشهد الشوط مشاركة اثنين من خيول جودلفين وهما «ستورم دميج» بطل «بطولة رأس الخور» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و «دبي أيكون» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور أيضاً.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي بطل «بطولة برج نهار» بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي، ووصيفه «مبكر» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب دووج واتسون، «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

منافسة قوية

كما سيشهد الشوط مشاركة «غريت سكوت» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب عبد الله بن مشرف، «النفود» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، فيما يشهد الشوط تواجد الخيول الأمريكية يتقدمهم «بانكيت» لـ «وينشل للتهجين» و«وليس هورتون للسباقات» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب ستيفن آسموسين، «سنابر سينكلير» لـ «إسطبل بلوم ريسينج - جيفري بلوم» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب ستيفن آسموسين.

خيول يابانية

وستكون الخيول اليابانية متواجدة بقوة في الشوط أبرزها «باثرات ليون» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة» بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، «فول فلات» لمالكه تسيوشي اونو بقيادة الفارس هيروتو يوشيهارا وإشراف المدرب هيديوكي موري، «سوليست ثندر» لمالكه مينورو موراكامي بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب دايسوكي تاكاياناغي.

مشاركة إيرلندية

ويمثل إيرلندا في هذا الشوط «جولدن جول» لديل برينان بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، فيما تشارك بريطانيا بـ «بوجو» لمالكيه جاري ولينيت وودوارد بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز، بالإضافة إلى ممثل روسيا «توز» لـ «إسطبل داكي» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب بوبات سيمار.

» بطاقة

الشوط«جودلفين للميل»

المسافة1600 متر «الفئة الثانية» - رملي

الرعاية«نخيل»

الجائزة مليون دولار

» ترشيحات الخبراء

الأول «ديزرت ويزدوم»

الثاني «ستورم دميج»

الثالث «غريت سكوت»

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