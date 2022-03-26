إكسبو 2020.. أيقونة عالمية تبهر ضيوف الكأس

المصدر: دبي - علي الظاهري

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«إنه معلم حضاري رائع وعظيم».. بهذه الجملة وصف ضيوف كأس دبي العالمي، الذين زاروا «إكسبو 2020 دبي» أمس، في جولة تضمنت عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض الدولي أبرزها جناح الإمارات وجناح الفرص والاستدامة وغيرها من الأجنحة، حيث عبر الضيوف عن مدى إعجابهم وانبهارهم بالأيقونة المعمارية إكسبو 2020 الذي يشهد مشاركة 192 دولة تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل».

وضم الوفد عدداً من الملاك والمدربين والفرسان إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام العالمية القادمين إلى دبي للمشاركة وتغطية الأمسية التي يستضيفها مضمار ميدان اليوم، وتتضمن 9 أشواط مثيرة أبرزها الشوط الرئيس كأس دبي العالمي.

وقال هيرو أوكادا مالك خيل من اليابان، إن إكسبو دبي صرح معماري مميز ورائع من حيث التصميم والمشاركة الثرية بما يحويه من أجنحة وأفكار واعدة تسلط الضوء على المستقبل، مشيراً إلى أن زيارته تعتبر هي الرابعة لدبي وسبق له زيارة دانة الدنيا عبر المشاركة في كأس دبي العالمي الذي نالت بلاده شرف الفوز بلقب السباق الرئيسي فيه عام 2011 عبر المهرة «فيكتوريا بيزا».

وأضاف الياباني أوكادا المشارك باسم «أبرلين» في شوط «شيماء كلاسيك» ضمن الأمسية العالمية اليوم خلال حديثه لـ «البيان»، إن إكسبو دبي من الأماكن التي تستحق الزيارة في هذه الفترة، خاصة وأن الحدث تم تنظيمه وفق أعلى المعايير، لافتاً إلى أن دبي تشهد وتيرة سريعة من التطور والنمو، حيث كانت زيارته الأخيرة قبل نحو 7 سنوات ولاحظ الطفرة التنموية التي تعيشها دانة الدنيا من خلال زيارته للعديد من المعالم الجميلة.

جمالية الحدث

شاطره الرأي مواطنه آشاي زاوا مالك خيل، والذي عبر عن سعادته بزيارة إكسبو 2020 دبي على هامش مشاركته في النسخة 26 لأمسية كأس دبي العالمي، وقال لـ «البيان الرياضي»، إن جولته في إكسبو كشفت عن ضخامة الحدث وجمال المكان الذي يتوافد إليه العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، مبدياً إعجابه الكبير للإمارات ودبي في زيارته التي تعد الأولى له إلى الدولة ووصف الإمارات قائلاً: «إنها بلد عظيم».

وأبدى زاوا ارتياحه لما شاهده من تحضيرات كبيرة في مضمار ميدان قبل انطلاقة كأس دبي العالمي، مما يدعو إلى التفاؤل في السباق خاصة بعد التنظيم الرائع، متوجهاً بالشكر إلى جميع القائمين على تنظيم الحدث.

وتحدثت الإعلامية المجرية ليندا كاترينا من مجلة بيغاسوس المجرية، عن زيارتها لدبي عموماً ولإكسبو على وجه الخصوص، وقالت إن خطة السفر إلى دانة الدنيا تأجلت إلى هذا العام بسبب جائحة كورونا بعد أن كان مقرراً زيارتها في عام 2020، معربة عن بالغ سعادتها بتواجدها في دبي، خاصة وأن زيارتها تزامنت مع إقامة المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي.

وذكرت كاترينا أن الجميع مستمتع في دبي التي تضم العديد الأماكن الرائعة ومن بينها إكسبو 2020 الذي يضم جناح بلادها المجر إلى جانب بعض الأجنحة الأخرى المميزة مثل الجناح السويسري والجناح الياباني، حيث أتاحت الزيارة فرصة التعرف على العديد من مكنونات الدول المشاركة وإرثها الكبير.

طقس مناسب

وأشاد المجري أندرياس كريبس من كينسام بارك الإعلامية، بالأجواء العامة وحالة الطقس في الإمارات خلال هذا الشهر، خاصة وأن المجر تشهد أجواء مناخية باردة للغاية في هذا التوقيت كل عام، ويعتبر الطقس مناسباً ودافئاً في دبي، مؤكداً أن زيارته الأولى كشفت له عن حجم التطور في دبي في مختلف القطاعات، ومن بينها المجال الرياضي الذي يشهد واحداً من أبرز السباقات في العالم كأس دبي العالمي.

ثقافات الشعوب

وقال الأسترالي مايكل سميث من نادي الفروسية الصيني، إنه يهوى اكتشاف ثقافات شعوب العالم، وأتاحت له زيارة إكسبو 2020 دبي التعرف على الكثير من التفاصيل تتميز بها العديد من الدول المشاركة في الحدث الدولي، كما يعتبر إكسبو إنجازاً عالمياً فريداً من نوعه يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن زيارة إكسبو كشفت عن حجم التطور الملحوظ الذي تشهده دبي.

وأشاد سميث بعودة الحياة بصورة شبه طبيعية في دبي وعودة الناس بشغف كبير إلى العمل في مختلف القطاعات، كما لاحظ أن الأشخاص العاملين في دبي مستمتعون بالعمل فيها من خلال زيارته للعديد من الأماكن على هامش مشاركتهم في كأس دبي العالمي، مبيناً أن دبي تعتبر أرض الفرص عطفاً على ما شاهده من قصص كثيرة للنجاح، وبإمكان أي شخص تحقيق أهدافه هنا في حال كان لديه الطموح والعزيمة والإصرار.

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